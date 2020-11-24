Настала пора удивлять и наслаждаться – Nespresso приветствует вас в «Итальянском Доме подарков»

Запуск рождественской лимитированной коллекции кофе Variations Italia и незаменимых аксессуаров
В этом праздничном сезоне каждый бутик Nespresso превращается в «Итальянский Дом подарков» и открывает свои двери всем, кто находится в поиске идей, которыми можно удивить своих близких в этот волшебный период. Пора праздников – лучшее время для проявления щедрости и особого внимания к любимым людям, чтобы собраться вместе и порадовать друг друга подарками от Nespresso. «Итальянский Дом подарков» от Nespresso станет вдохновением для каждого – ищете ли вы что-то особенное для родных или составляете свой список желаний.
В преддверии новогодних праздников Nespresso традиционно выпускает лимитированную коллекцию кофе Variations Italia, вдохновленную традициями Италии, которые несут дань уважения истинному итальянскому гостеприимству и тем теплым и добрым моментам, которые мы проводим с близкими в этот период. В блендах коллекции нашли отражение ноты традиционных десертов из различных регионов Италии: пирог с фундуком, печенье амаретти и бискотти с орехом пекан. В лимитированную коллекцию Variations Italia вошли не только бленды со вкусом итальянских сладостей, но и классические, а также праздничные аксессуары, которые также станут прекрасным подарком в этот период.
Разделите моменты удовольствия со своими близкими с новой лимитированной коллекцией кофе Variations Italia от Nespresso
Variations Italia Amaretti
Предназначен для системы Original и Vertuo
Амаретти – это традиционное итальянское печенье, приготовленное из молотого миндаля, яичных белков и сахара, что придает ему уникальный горьковато-сладкий вкус. Поклонники кофе могут наслаждаться ароматным напитком с нотами миндаля и ванили в сочетании со стойким злаковым вкусом южноамериканской арабики, которые придают пикантный фруктовый оттенок.
Variations Italia Torta di Nocciole (со вкусом Торта ди Ноччиоле)
Предназначен для системы Original
Variations Italia Torta Di Nocciole раскрывается стойким злаковым вкусом южноамериканской арабики с нотами поджаренного фундука и ванили. Это сочетание вместе с одноименным тортом станет идеальным угощением, чтобы отпраздновать приятные моменты с близкими.
Variations Italia Pecan Biscotti (со вкусом бискотти с орехом пекан)
Предназначен для системы Vertuo
В основе этого бленда – знаменитое итальянское печенье бискотти, которое выпекается дважды. Также известное как кантуччи, печенье часто подается как дополнение к чашке кофе. Variations Italia Pecan Biscotti сочетает в себе бархатистую текстуру и ореховые ноты латиноамериканской и африканской арабики, тем самым создавая нежный злаковый вкус.
Il Caffè
Предназначен для системы Original и Vertuo
Il Caffè позволит вам познать истинный вкус классического итальянского эспрессо. Промытая робуста из Вьетнама и Индонезии в сочетании с небольшим количеством колумбийской арабики представляет собой эффектную композицию мягкого бархатного вкуса и аромата поджаренных злаков.
Пусть наслаждение с Nespresso длится дольше – порадуйте себя и своих близких новыми дизайнерскими аксессуарами
Устройтесь поудобнее с Lume Collection от Nespresso
Новая коллекция Lume Collection, созданная миланским дизайнером Федерикой Биази, представляет собой обновленный вариант классического набора кофейных чашек из белого фарфора. Слово Lume с итальянского переводится как «свет», и именно этот смысл Федерика Биази стремится воплотить в коллекции. Изящный дизайн и белая матовая поверхность делают набор роскошным подарком для каждого любителя кофе.
Постоянная коллекция представлена в пяти объемах: от эспрессо (80 мл) до очень большой чашки (400 мл).
Для тех, кто ищет элегантное решение для хранения кофейных капсул Nespresso, в коллекции Федерики Биази представлен диспенсер Lume Mia. Его прозрачный дизайн идеально впишется в интерьер любой кухни и станет изящным решением для капсул.
Украшение праздничного стола в коллаборации Nespresso с брендом Alessi
В этом году Nespresso также может с гордостью заявить о партнерстве с легендарным итальянским дизайнерским брендом Alessi, воплощением чего стал лимитированный боул для хранения капсул.
Декоративный боул Alessi X Nespresso с продуманным дизайном и эксклюзивной гранулированной отделкой, которая напоминает древнюю ювелирную технику работы с золотом, идеально подходит для домашнего праздничного застолья.
В «Итальянском Доме подарков» найдутся сюрпризы не только для друзей и близких, но и для Вас, благодаря эксклюзивной коллекции аксессуаров.
Для поклонников кофе, которые постоянно находятся в движении, термокружка Nespresso Limited Edition Touch Travel Mug станет отличным спутником в любом путешествии, будь то шанс поймать последний поезд или увлекательная поездка к родным на праздники. Стильная термокружка с лазерной гравировкой сохранит температуру кофе Nespresso, а двойные стенки не позволят обжечь руки горячим напитком.
Приглашаем вас в «Итальянский Дом подарков», чтобы познакомиться с праздничной коллекцией и выбрать эксклюзивные подарки своим родным и близким.
В продаже на сайте www.nespresso.com и в бутиках Nespresso с 29 октября.
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