Настала пора удивлять и наслаждаться – Nespresso приветствует вас в «Итальянском Доме подарков»

В преддверии новогодних праздников Nespresso традиционно выпускает лимитированную коллекцию кофе Variations Italia, вдохновленную традициями Италии, которые несут дань уважения истинному итальянскому гостеприимству и тем теплым и добрым моментам, которые мы проводим с близкими в этот период. В блендах коллекции нашли отражение ноты традиционных десертов из различных регионов Италии: пирог с фундуком, печенье амаретти и бискотти с орехом пекан. В лимитированную коллекцию Variations Italia вошли не только бленды со вкусом итальянских сладостей, но и классические, а также праздничные аксессуары, которые также станут прекрасным подарком в этот период.

Разделите моменты удовольствия со своими близкими с новой лимитированной коллекцией кофе Variations Italia от Nespresso