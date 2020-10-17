Ресторан «ОнегинДача» ростовской ГК «Хорошие рестораны» дарит гостям очарование русской гастрономической классики. Бренд-шеф Антон Кочура разыскивает старинные рецепты и книги времен Российской империи, бережно сохраняя кулинарную память поколений. Работая с местными продуктами, он добавляет собственное видение и современные акценты в классические блюда. Фавориты завсегдатаев — борщ с говядиной и антоновскими яблоками, телятина «Строганов» с лесными грибами, щучьи котлеты с картофельным пюре и соусом из томатов и семян фенхеля, томленая голень ягнёнка в травах.

Уютные залы ресторана наполнены особой, располагающей к созерцательному отдыху, атмосферой. Свисающие с потолка птичьи клетки и хрустальные люстры, детская железная дорога (работает!), обновленный яблочный сад, светлые элегантные стулья-кресла и круглые столы — стильные мелочи интерьера можно рассматривать бесконечно.

Пр. Чехова, 45б

Т: +7 (863) 201 8000

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