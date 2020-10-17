Редакция РнД.Sobaka.ru сообщает: подведены итоги Национальной Ресторанной Премии России WHERE TO EAT Юг-2020! Два ростовских ресторана вошли в пятерку лучших: ресторан Онегин.Дача занял 4-е место, а ресторан LEO:Wine&Kitchen занял призовое 3-е место!
Итоги премии WHERE TO EAT Юг-2020: два ростовских ресторана в пятерке лучших
Победное 1-е место занял краснодарский ресторан Угли-Угли, а почетное 2-е - сочинский ресторан Red Fox. Поздравляем победителей!
В список ТОП-50 лучших ресторанов также вошли и другие ростовские проекты, а именно:
- 13-е место - Бистро Гаврош
- 14-е место - Раки и Гады
- 15-е место - La Fabbrica
- 30-е место - Беллуччи
- 32-е место - Pinot Noir
- 37-е место - Тепло тапас бар
- 40-е место - Уткино
- 46-47-е место - Лариса Жарит
- 48-е место - Shanghai 12
- 50-е место - Казачий Курень
Винный бутик и ресторан LEO:Wine&Kitchen — детище дуэта сомелье Алексея Скидана и Сергея Подпорина и бизнесменов Ольги и Александра Затонских. Его создатели умело подружили лучшие вина мира с сезонной кухней Юга России. Один из главных «соучастников» успеха — шеф-визуал Максим Любимов. Его блюда радуют гостей потрясающим спектром ароматических, вкусовых и зрительных впечатлений. Меню шеф обновляет столь часто, что эногастрономические откровения гарантированы даже при ежедневном его посещении. Тем более, что фудпейринг в заведении — процесс творческий и импровизационный, ведь в винной карте с завидной регулярностью появляются новые редкие вина: минеральные и травянистые, элегантные и бархатистые, ароматные и фруктовые, легкие и освежающие, оранжевые и биодинамические. Что приятно: по очень разумным ценам.
ул. Горького 195
Т: +7 (863) 294 10 30
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Ресторан «ОнегинДача» ростовской ГК «Хорошие рестораны» дарит гостям очарование русской гастрономической классики. Бренд-шеф Антон Кочура разыскивает старинные рецепты и книги времен Российской империи, бережно сохраняя кулинарную память поколений. Работая с местными продуктами, он добавляет собственное видение и современные акценты в классические блюда. Фавориты завсегдатаев — борщ с говядиной и антоновскими яблоками, телятина «Строганов» с лесными грибами, щучьи котлеты с картофельным пюре и соусом из томатов и семян фенхеля, томленая голень ягнёнка в травах.
Уютные залы ресторана наполнены особой, располагающей к созерцательному отдыху, атмосферой. Свисающие с потолка птичьи клетки и хрустальные люстры, детская железная дорога (работает!), обновленный яблочный сад, светлые элегантные стулья-кресла и круглые столы — стильные мелочи интерьера можно рассматривать бесконечно.
Пр. Чехова, 45б
Т: +7 (863) 201 8000
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Сейчас самое время поздравлять наших южных героев! Не забудьте забронировать стол, присоединиться к празднику и поддержать местный ресторанный бизнес - напоминаем, что в это непростое время все заведение общественного питания работают до 22:00 вечера.
Премия WHERETOEAT (WTE) была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.
Фото: Пресс-служба компаний и архив Национальной Ресторанной Премии WHERE TO EAT Юг-2020
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