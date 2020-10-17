18+

Итоги премии WHERE TO EAT Юг-2020: два ростовских ресторана в пятерке лучших

Редакция РнД.Sobaka.ru сообщает: подведены итоги Национальной Ресторанной Премии России WHERE TO EAT Юг-2020! Два ростовских ресторана вошли в пятерку лучших: ресторан Онегин.Дача занял 4-е место, а ресторан LEO:Wine&Kitchen занял призовое 3-е место! 

Победное 1-е место занял краснодарский ресторан Угли-Угли, а почетное 2-е - сочинский ресторан Red Fox. Поздравляем победителей!

В список ТОП-50 лучших ресторанов также вошли и другие ростовские проекты, а именно:

  • 13-е место - Бистро Гаврош
  • 14-е место - Раки и Гады
  • 15-е место - La Fabbrica
  • 30-е место - Беллуччи
  • 32-е место - Pinot Noir
  • 37-е место - Тепло тапас бар
  • 40-е место - Уткино
  • 46-47-е место - Лариса Жарит
  • 48-е место - Shanghai 12
  • 50-е место - Казачий Курень

Винный бутик и ресторан LEO:Wine&Kitchen — детище дуэта сомелье Алексея Скидана и Сергея Подпорина и бизнесменов Ольги и Александра Затонских. Его создатели умело подружили лучшие вина мира с сезонной кухней Юга России. Один из главных «соучастников» успеха — шеф-визуал Максим Любимов. Его блюда радуют гостей потрясающим спектром ароматических, вкусовых и зрительных впечатлений. Меню шеф обновляет столь часто, что эногастрономические откровения гарантированы даже при ежедневном его посещении. Тем более, что фудпейринг в заведении — процесс творческий и импровизационный, ведь в винной карте с завидной регулярностью появляются новые редкие вина: минеральные и травянистые, элегантные и бархатистые, ароматные и фруктовые, легкие и освежающие, оранжевые и биодинамические. Что приятно: по очень разумным ценам.

ул. Горького 195
Т: +7 (863) 294 10 30
www.instagram.com

Ресторан «ОнегинДача» ростовской ГК «Хорошие рестораны» дарит гостям очарование русской гастрономической классики. Бренд-шеф Антон Кочура разыскивает старинные рецепты и книги времен Российской империи, бережно сохраняя кулинарную память поколений. Работая с местными продуктами, он добавляет собственное видение и современные акценты в классические блюда. Фавориты завсегдатаев — борщ с говядиной и антоновскими яблоками, телятина «Строганов» с лесными грибами, щучьи котлеты с картофельным пюре и соусом из томатов и семян фенхеля, томленая голень ягнёнка в травах.

Уютные залы ресторана наполнены особой, располагающей к созерцательному отдыху, атмосферой. Свисающие с потолка птичьи клетки и хрустальные люстры, детская железная дорога (работает!), обновленный яблочный сад, светлые элегантные стулья-кресла и круглые столы — стильные мелочи интерьера можно рассматривать бесконечно.

Пр. Чехова, 45б 
Т: +7 (863) 201 8000
www.instagram.com
 

Сейчас самое время поздравлять наших южных героев! Не забудьте забронировать стол, присоединиться к празднику и поддержать местный ресторанный бизнес - напоминаем, что в это непростое время все заведение общественного питания работают до 22:00 вечера.

Премия WHERETOEAT (WTE) была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана и Урала. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.

Фото: Пресс-служба компаний и архив Национальной Ресторанной Премии WHERE TO EAT Юг-2020

zatonsky,
Комментарии

Наши проекты