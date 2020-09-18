БЕЗУГЛЕРОДНЫЙ КОФЕ

Компания Nespresso намерена стать углеродно-нейтральной благодаря следующим инициативам: сокращению выбросов углекислого газа, посадке деревьев на кофейных плантациях, где Nespresso выращивает свой кофе, а также благодаря поддержке и инвестициям в инновационные проекты.

1. Сокращение выбросов углекислого газа. Ключевым элементом этой инициативы Nespresso является декарбонизация производственной цепочки продукта, включающая в себя:

- Экологичное использование энергии в рамках деятельности Nespresso: использование 100% возобновляемой энергии во всех бутиках Nespresso и расширение применения биогаза в процессе производства.

- Цикличное использование продуктов и упаковки Nespresso: увеличение объемов переработанного пластика в производстве кофемашин Nespresso, а также переработанного и низкоуглеродистого первичного алюминия при изготовлении кофе-капсул.

2. Посадка деревьев на территории плантаций и на территории рядом с ними: деревья как ничто лучше поглощают углерод из атмосферы в виде углекислого газа. Это позволяет инвестировать в природу и восстанавливать сельскохозяйственную систему. Деревья также обеспечивают тень, необходимую для улучшения качества и увеличения количества кофейного урожая. Корни деревьев помогают предотвратить эрозию и возникновение оползней, а также способствуют регенерации почвы. В партнерстве с Pur Projet компания Nespresso увеличит количество высаженных деревьев в три раза в таких странах-производителях кофе, как Колумбия, Гватемала, Эфиопия и Коста-Рика.

3.Усиление действий для достижения моментального положительного эффекта (компенсирующие меры): Nespresso будет инвестировать средства в проекты по поддержке и восстановлению лесных массивов, а также внедрять экологически чистые инструменты в работу фермерских сообществ.