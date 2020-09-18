С 2017 года компания Nespresso уже приобрела статус углеродной нейтральности по своей операционной деятельности и теперь добивается нулевого уровня выбросов углекислого газа на протяжении всего производственного и жизненного циклов продукта.
БЕЗУГЛЕРОДНЫЙ КОФЕ
«Климатические изменения – это наша действительность и будущее зависит от дальнейшего фокуса на выполнение обязательств в области устойчивого развития. Именно поэтому мы ускоряем реализацию наших планов, чтобы к 2022 году наши клиенты могли наслаждаться приготовленной из самых качественных и редких зерен чашкой кофе, зная, что ее производство является полностью углеродно-нейтральной. Я искренне верю, что и наш бизнес, и индустрия кофе в целом могут стать отправной точкой глобальных перемен, решающих настолько острую проблему», - заявил Гийом Ле Кунф, CEO Nespresso
Компания Nespresso намерена стать углеродно-нейтральной благодаря следующим инициативам: сокращению выбросов углекислого газа, посадке деревьев на кофейных плантациях, где Nespresso выращивает свой кофе, а также благодаря поддержке и инвестициям в инновационные проекты.
1. Сокращение выбросов углекислого газа. Ключевым элементом этой инициативы Nespresso является декарбонизация производственной цепочки продукта, включающая в себя:
- Экологичное использование энергии в рамках деятельности Nespresso: использование 100% возобновляемой энергии во всех бутиках Nespresso и расширение применения биогаза в процессе производства.
- Цикличное использование продуктов и упаковки Nespresso: увеличение объемов переработанного пластика в производстве кофемашин Nespresso, а также переработанного и низкоуглеродистого первичного алюминия при изготовлении кофе-капсул.
2. Посадка деревьев на территории плантаций и на территории рядом с ними: деревья как ничто лучше поглощают углерод из атмосферы в виде углекислого газа. Это позволяет инвестировать в природу и восстанавливать сельскохозяйственную систему. Деревья также обеспечивают тень, необходимую для улучшения качества и увеличения количества кофейного урожая. Корни деревьев помогают предотвратить эрозию и возникновение оползней, а также способствуют регенерации почвы. В партнерстве с Pur Projet компания Nespresso увеличит количество высаженных деревьев в три раза в таких странах-производителях кофе, как Колумбия, Гватемала, Эфиопия и Коста-Рика.
3.Усиление действий для достижения моментального положительного эффекта (компенсирующие меры): Nespresso будет инвестировать средства в проекты по поддержке и восстановлению лесных массивов, а также внедрять экологически чистые инструменты в работу фермерских сообществ.
Данное углеродно-нейтральное обязательство – часть глобальной инициативы по устойчивому развитию компании, о которой детальная информация появится позже в этом году. Программа подразумевает сохранение исключительных сортов кофе, создание устойчивой и регенеративной системы кофейного сельского хозяйства и фермерских сообществ, а также стабильный уровень жизни фермеров и формирование цикличного процесса работы, основанного на возобновлении ресурсов.
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