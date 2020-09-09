Коллекцию Master Origins, запущенную в 2018 году, сразу оценили любители неповторимых сортов кофе, отражающих благородный характер терруаров, где был собран урожай, а также знакомящих с местными методами обработки кофейного зерна в разных странах происхождения. Расширяя географию коллекции, Nespresso представил три новых бленда, каждый из которых создан из зерен одного уникального сорта с терруаров Суматры, Коста-Рики или Эфиопии.
С уважением к традициям и заботой об экологии
Master Origins Aged Sumatra: выдержанная арабика влажной обработки
(Доступен для систем Original и Vertuo)
История лимитированного бленда Master Origins Aged Sumatra начинается у подножия горы Гайо в провинции Ачех на острове Суматра, где кофе исторически обрабатывают уникальным методом Giling Basah («гилинг басах»). В течение трех лет кофейные зерна бережно хранят в джутовых мешках, открывая их каждые три месяца, чтобы зерно наполнилось влагой, а затем сушат в соответствии с естественными ритмами природы. Сочетание исключительного индонезийского метода обработки и длительной выдержки создает неповторимый ароматический профиль с пряными древесными нотами, нотами какао и сладкой карамели.
Master Origins Costa Rica: мытая арабика, выдержанная в горячем источнике
(Доступен для системы Vertuo)
В самом сердце Коста-Рики фермеры собираются вместе на центральной станции обработки, где выдерживают кофейные зерна в горячей термальной воде из природных источников, чтобы таким образом проявить необыкновенный профиль кофе, раскрывая его вкус и аромат с совершенно новой стороны. Затем зерна промывают охлажденной водой. Благодаря такому редкому способу обработки Master Origins Costa Rica приобретает уникальный сбалансированный чистый вкус с нотами сладких злаков и плотной текстурой.
Master Origins Ethiopia: арабика сухой обработки
(Доступен для системы Vertuo и для системы Original)
Фермеры, выращивающие кофе в Западной Эфиопии, преуспели в использовании «сухого метода» обработки. Собранные кофейные ягоды раскладывают на подвесных кроватях – специальных конструкциях для сушки под ярким тропическим солнцем. В течение четырех недель их постоянно переворачивают вручную, чтобы гарантировать равномерное высыхание. Этот метод считается древнейшим в Эфиопии: именно благодаря ему Master Origins Ethiopia приобретает пьянящий цветочный аромат с нежной медово-пряной нотой.
Искусство переработки в новейшей истории Nespresso
Коллекция Master Origins пополнилась не только новыми уникальными блендами, но и обновилась за счет первой экологичной капсулы из постоянной коллекции Nespresso - Master Origins Colombia, которая изготовлена на 80% из переработанного алюминия. Компания Nespressо разработала и запустила собственную программу переработки капсул по всему миру, поставив цель полностью перейти на использование переработанного алюминия при производстве капсул уже к 2021 году.
Важно отметить, что алюминий можно перерабатывать бесконечное количество раз, а полученный сплав подвергается обработке и в дальнейшем может применяться при изготовлении новых изделий.
Новые бленды, а также аксессуары и коллекция десертов Nespresso Master Origins доступны для заказа онлайн на сайте nespresso.ru или через приложения Nespresso Russia и в бутиках Nespresso с 25 августа 2020 года. Узнать больше о коллекции Master Origins, рецептах кофе и аксессуарах можно на сайте https://www.nespresso.com/ru/ru/.
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