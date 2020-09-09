Искусство переработки в новейшей истории Nespresso

Коллекция Master Origins пополнилась не только новыми уникальными блендами, но и обновилась за счет первой экологичной капсулы из постоянной коллекции Nespresso - Master Origins Colombia, которая изготовлена на 80% из переработанного алюминия. Компания Nespressо разработала и запустила собственную программу переработки капсул по всему миру, поставив цель полностью перейти на использование переработанного алюминия при производстве капсул уже к 2021 году.

Важно отметить, что алюминий можно перерабатывать бесконечное количество раз, а полученный сплав подвергается обработке и в дальнейшем может применяться при изготовлении новых изделий.

Новые бленды, а также аксессуары и коллекция десертов Nespresso Master Origins доступны для заказа онлайн на сайте nespresso.ru или через приложения Nespresso Russia и в бутиках Nespresso с 25 августа 2020 года. Узнать больше о коллекции Master Origins, рецептах кофе и аксессуарах можно на сайте https://www.nespresso.com/ru/ru/.