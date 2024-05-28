Летние места

Кировский проспект стал новым местом притяжения публики, уже открыто несколько пространств с разными форматами общепита, самый масштабный — это, конечно, INSIDE — двор с ресторанами, кофейнями, барами.

На выходных особенно много людей.

Также тут можно приятно расположиться в шезлонге с бокальчиком или напитком с тапиокой.

Из ресторанов рекомендую итальянскую пастерию Di Pasta, для любителей роллов проект Mollusk, ну и адепты ближневосточной кухни оценят бистро «Сабаба».

Продолжим тему двориков, на месте бывшего бара «Сияние» на Газетном вот только открыли «УРА двор» — городское кафе с музыкой, едой и коктейлями. Обожаемая горожанами история взять бокальчик и почиллить на воздухе в любой день недели, здесь для этого есть все.

Дальше можно прогуляться по Соборному, исторический центр города не теряет своей популярности.

Здесь можно заглянуть на кофе (и на бокальчик тоже) в Self, а красиво и со вкусом поужинать, конечно же, в бистро Sisi.

В общем, гулять, наслаждаться и жить эту жизнь со вкусом — наш южный город щедр на такого рода предложения.