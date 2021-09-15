Завтрак с водкой, хинкали с эклерами и 250 вин по бокалам: что где есть в Ростове-на-Дону

Гаджи Зулумханов, автор 19 ресторанов в Дагестане, решил развивать гастрономическую культуру и в Ростове-на-Дону. Совместно с Камилем Халиловым они строят новые споты для завтраков, приглашают шефов из Грузии, возводят ресторан с Аркадием Новиковым, где подают всегда свежие морепродукты из Магадана, Мурманска и Дальнего Востока. Шоколадные хинкали (не волнуйтесь, с ягненком тоже есть!), абрикосовая каша и безлимитное вино: рассказываем, где завтракать, обедать и ужинать с шикарным видом на донском побережье.
«Магадан»
Ресторан с морепродуктами и террасой на крыше, будто перевезенный из Москвы в качестве сувенира, от Аркадия Новикова, Гаджи Зулумханова и Камиля Халилова. Основное отличие ростовского «Магадана» - ранние завтраки (по будням с 8!).
Свежайшие мурманские ежи, устрицы «Касабланка», магаданские креветки и камчатские крабы, если хотите, можно употребить и с утра, но рекомендуем обратиться к специальному меню. Помимо классических круассанов, сладких и сытных блинов, брускетт и боулов, можно заказать воздушный ПП-омлет из белков, скрэмбл с крабом и сладкими узбекскими томатами или вареники с вареньем из роз. К сырникам с кокосовой мякотью или запеченным в мини формате берите травяной чай, а к запеченной свекле – бокал вина, который вам нальют for free!
Для смелых в ресторане предусмотрен «Завтрак уставшего магаданца» - крепкая мясная солянка, багет с окороком и рюмка водки.
«Хинкали и эклеры»
Грузинское бистро «Хинкали и эклеры», где ведут счет съеденных мучных изделий. Шеф-хинкали Григорий Арутюнян не лепит их, а творит! Успев поработать и в Ереване (даже в правительстве Армении), и в солнечной Ницце, твердо обосновался в Ростове, чтобы выдавать рекордное количество порций хинкали с ягненком, сулугуни, креветками, говядиной в перечном соусе и даже с шоколадом. Если углеводное окно еще приоткрыто, берите хачапури по-аджарски.
«Бурка»
Свежеоткрывшееся кавказское бистро с блюдами на мангале. Главный на кухне – Андрей Родоманов – использует локальные кавказские продукты вроде кабардинского вяленого мяса, урбеча или горской колбасы. Время приготовления кебабов и шашлыков не превышает 15-18 минут, которые можно скоротать, оценивая граффити на грузинском языке на стенах заведения. Однозначные местные хиты – слоеный хинкал с говядиной, образцовый харчо и бычий хвост конфи с мамалыгой.
Детей до 6 лет и до 120 см в «Бурке» кормят бесплатно по детскому меню.
ERTI
Один из самых знаковых ресторанов Ростова с видом на Дон и стадион футбольного клуба. Обратите внимание на бесперебойную работу открытой кухни, панорамные окна, магическую лестницу, подыгрывающую шагам и привезенные из Дербента ковры ручной работы, самый большой из которых соткан в 70-х года.
Здесь через кебабы (в ERTI приглашен мастер мангала из Баку), сочный шашлык, лобио и сациви рассказывают кулинарную историю грузинского народа. А сытными завтраками демонстрируют традиционную щедрость: любое блюдо стоит 200 руб., чай, кофе и вино бесплатно и безлимитно. Кстати, в винной карте собрано около 250 позиций, и абсолютно каждую можно попробовать по бокалам.
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