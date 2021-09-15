Завтрак с водкой, хинкали с эклерами и 250 вин по бокалам: что где есть в Ростове-на-Дону

«Магадан»

Ресторан с морепродуктами и террасой на крыше, будто перевезенный из Москвы в качестве сувенира, от Аркадия Новикова, Гаджи Зулумханова и Камиля Халилова. Основное отличие ростовского «Магадана» - ранние завтраки (по будням с 8!).

Свежайшие мурманские ежи, устрицы «Касабланка», магаданские креветки и камчатские крабы, если хотите, можно употребить и с утра, но рекомендуем обратиться к специальному меню. Помимо классических круассанов, сладких и сытных блинов, брускетт и боулов, можно заказать воздушный ПП-омлет из белков, скрэмбл с крабом и сладкими узбекскими томатами или вареники с вареньем из роз. К сырникам с кокосовой мякотью или запеченным в мини формате берите травяной чай, а к запеченной свекле – бокал вина, который вам нальют for free!

Для смелых в ресторане предусмотрен «Завтрак уставшего магаданца» - крепкая мясная солянка, багет с окороком и рюмка водки.