Редакция РнД. паркует метлы и спешит поделиться тайным спотом для потребления напитка из мира магии и волшебства — безалкогольного сливочного пива!
Любимый напиток из мира магии и волшебства — ростовский спот и рецепт!
Безусловно, каждый волшебник знает о существовании серии книг о Гарри Поттере. Уверены, что и вас, ростовчане, интересовали диковинные лакомства из этой истории.
Конечно же, мы все сразу вспомнаем деревеньку Хогсмид, которую Джоан Роулинг придумала для полного погружения в атмосферу волшебного мира. В мире магии даже сладости должны быть необычными: шоколадные лягушки, конфеты «Берти Боттс», карамельные бомбы и сахарные перья. Но что насчет напитков из мира Гарри Поттера? Да, вы однозначно правы! Речь идет о всем известном безалкогольном сливочном пиве.
Лучшее сливочное пиво делают в пабе «Три метлы». Золотая троица обычно заказывала его, когда бывала в Хогсмиде.«Жаль, что нельзя было захватить сливочного пива. Так хорошо согревает!» —говорил Рон Уизли. Пиво обычно подавали горячим, а Гермиона предпочитала добавлять в него имбирь.
Магией вне Хогвартса пользоваться строго запрещено, но ведь правила созданы для того, чтобы их нарушать, согласны? Разве каждый фанат «Гарри Поттера» не мечтает попробовать то самое сливочное пиво и почувствовать себя одним из магов?
Удивительно, но такая возможность есть у ростовчан! Насладиться волшебным напитком можно и в самом центре города – им угощают в кафе «Дыра в стене» по адресу ул. Суворова, 89.
Возможно, иногда намного приятнее попробовать наколдовать такой напиток своими руками. Сделать его совсем нетрудно — все нужные ингредиенты можно найти в ближайшем магазине. Так и быть, делимся с вами лучшими рецептами:
Текст: Малена Таирова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.