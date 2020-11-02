Безусловно, каждый волшебник знает о существовании серии книг о Гарри Поттере. Уверены, что и вас, ростовчане, интересовали диковинные лакомства из этой истории.

Конечно же, мы все сразу вспомнаем деревеньку Хогсмид, которую Джоан Роулинг придумала для полного погружения в атмосферу волшебного мира. В мире магии даже сладости должны быть необычными: шоколадные лягушки, конфеты «Берти Боттс», карамельные бомбы и сахарные перья. Но что насчет напитков из мира Гарри Поттера? Да, вы однозначно правы! Речь идет о всем известном безалкогольном сливочном пиве.