Майские иды: история моды в одном отдельно взятом романе

Прошлая неделя (11-15 мая) — знаковая для поклонников мастера мистического реализма Михаила Булгакова: события его самого известного произведения «Мастер и Маргарита» достигают своего апогея именно в эту неделю, а 15 мая — день рождения самого писателя.
Редакция не могла «пройти мимо» и, отдавая дань великому Мастеру, подготовила разбор символики костюмов последней экранизации романа режиссера Михаила Локшина 2024 года. Это кино — пример того, как история моды и эпох закодирована во множестве деталей, которые хочется рассматривать.
Эта кинокартина — не иллюстрация романа, а скорее концептуальное высказывание об эпохе, где на первый план выходит не сам сюжет, а визуальное воплощение ощущения от прочитанного, переосмысление целого столетия страны через призму ее тяжелого опыта, как яркий метафорический сон после прочтения «Мастера и Маргариты» на ночь столетним мыслителем.
Живописней и точнее всех визуальных концептов работают костюмы героев, созданием которых занимались Галина Солодовникова и Ульяна Полянская.
Так трансформацию Маргариты (Юлия Снигирь) можно отследить по смене цветового кода ее образов, всегда безупречных: от темно-фиолетового к бирюзово-изумрудному, а позже к светлым пастельным тонам в расцвете любви с Мастером. Чем ближе финал, тем темнее становились оттенки нарядов, как и сами события сюжета. Костюм Маргариты на балу венчает процесс: он уникален и наполнен магическими деталями, вышит золотой нитью по тончайшей вуали, создавая эффект золотых татуировок, элементы доспехов добавляют хрупкому образу обнаженной героини властности, а металлический ошейник отсылает к ее порабощенности потусторонним.
Воланд (Аугуст Диль) — мистическая фигура, его перевоплощение из франтоватого иностранца в харизматичного предводителя темных сил в викторианской накидке, высоких сапогах и каракулевом гоголе представлено своей цветовой палитрой от синих оттенков к винным, лиловым и бордовым. В эстетике князя тьмы присутствует и отсылка к Древнему Египту как связь эпох и «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»: кольцо с глазом, брошь-скарабей, трость с головой Анубиса. Но самый яркий символ — его плащ-накидка с ар-деко узором на балу, похожая на халат и намекающая на расслабленность, ведь он дома, а сам бал для него — развлечение и игра.
Основой персонажа Мастера (Евгений Цыганов) стал сам Булгаков, собирательный образ творца, который, как и у других героев, трансформировался в соответствии с развитием событий. Главное — в деталях его костюмов, а сложность внутреннего мира передается фактурностью тканей. Вначале это успешный благополучный писатель в костюме-тройке, щегольском шарфе и шляпе, а когда все начинает рушиться — цветовая гамма из теплых тонов уходит в холодные. Все образы были просчитаны и сшиты специально для фильма, кроме одной винтажной сорочки 1930-х годов.
Роман прослыл «проклятым» для экранизаций и постановок, но стоило просто отойти от того, к чему все стремились, — буквального цитирования — и случилась магия: возникла отдельная вселенная из нескольких параллельных фантасмагорических миров, реальных только отчасти.
Текст: Ольга Цветаева
