В редакции настроение дня: кинцуги

Японское искусство «золотой заплаты» — реставрации керамики — уходит глубоко в прошлое восточной традиции: трещины и сколы соединяют лаком уруси с золотым порошком, превращая осколки в уникальное произведение искусства.
Кинцуги созвучно философии «ваби-саби», которая учит принимать несовершенства как часть единого, не скрывая шрамы, ведь они — часть истории. Это восстановление, а не маскировка, и настоящая красота — в несовершенстве.
Занятия кинцуги имеют терапевтический эффект: помогают войти в медитативное состояние, замедлиться, переосмыслить свои достоинства и принять свои недостатки.
Техника кицунги, если верить историческим исследованиям, возникла в конце XV века, как все лучшее, случайно. Сегун Асикага Ёсимаса разбил любимую чашу, приказал ее склеить и недовольный неэстетичным ремонтом металлическими скобами, поручил мастерам найти красивый способ починки.
Лак уруси сохнет очень долго, делая процесс медитативным, и в наши дни в искусство кинцуги популярно во всем мире как способ дать вторую жизнь любимым вещам. Оно превратилось в метафору стойкости, возрождения и перерождения, которое учит спокойствию при утрате ценных вещей и красоте человеческой хрупкости.
