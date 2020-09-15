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Еще одна страна открылась для россиян

Южная Осетия открывает государственную границу с Россией с 15 сентября.

  • На фото: горное озеро в Южной Осетии

"Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - говорится в постановлении правительства республики.


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