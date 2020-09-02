Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России

Данные меры прописаны в постановлении "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19", опубликованном в официальном правительственном вестнике.

До 500 граждан России в неделю смогут въезжать в Грецию воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Также в постановлении указано, что "авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал



