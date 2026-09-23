Люция Гизатуллина: «Сон ребенка во время лечения зубов — это не просто отсутствие боли, а залог того, что в будущем он не будет панически бояться врачей»

Доктор Гизатуллина приняла в форуме активное участие: представила коллегам доклад, основанный на реальных клинических кейсах, который вызвал живой интерес профессионального сообщества. Кроме того, оргкомитет конференции доверил доктору из Новороссийска ведение двух сложнейших блоков — стоматологического и юридического, с которыми она успешно справилась: направляла дискуссии, помогала разбирать тонкие правовые вопросы и делилась опытом взаимодействия с пациентами.