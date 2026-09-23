Люция Гизатуллина: «Сон ребенка во время лечения зубов — это не просто отсутствие боли, а залог того, что в будущем он не будет панически бояться врачей»

Анестезиолог клиники «КАВО» выступила на II Всероссийской научно-образовательной конференции «Актуальные вопросы амбулаторной анестезиологии в педиатрической практике», где поделилась опытом и спела с коллегами со сцены.
Люция Гизатуллина — опытный анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации современной стоматологической клиники «КАВО». Помимо ежедневной врачебной практики на побережье, она активно участвует в развитии амбулаторной анестезиологии страны.
Недавно в столице прошла Вторая всероссийская конференция «Амбулаторная анестезиология в педиатрии» — ключевое событие года для специалистов, где обсуждаются современные стандарты безопасности, новые протоколы и юридические аспекты работы врачей.
Доктор Гизатуллина приняла в форуме активное участие: представила коллегам доклад, основанный на реальных клинических кейсах, который вызвал живой интерес профессионального сообщества. Кроме того, оргкомитет конференции доверил доктору из Новороссийска ведение двух сложнейших блоков — стоматологического и юридического, с которыми она успешно справилась: направляла дискуссии, помогала разбирать тонкие правовые вопросы и делилась опытом взаимодействия с пациентами.
Финальным аккордом конференции стало творческое выступление: Люция Гизатуллина вместе с двумя коллегами исполнила со сцены гимн детской амбулаторной анестезиологии, душевно завершив насыщенные дни мероприятия.
Доктор Гизатуллина вернулась к своим пациентам в клинику «КАВО» с новыми идеями, в очередной раз подтвердив, что участие докторов из Новороссийска в таких крупных проектах — показатель высокого уровня локальной медицины, а лечение зубов во сне на Черноморском побережье организовано по самым высоким всероссийским стандартам.
Фото: архивы пресс-служб
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Лицензия: No ЛО-23-01-012625 от 10.08.2018г. выдана Министерством здравоохранения Краснодарского края (бессрочно)
Реклама: ООО "КАВО"
ИНН: 2315189882
ERID: 2Vtzqv3u8Gc
Комментарии (0)