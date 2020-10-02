Накануне коронавирусная инфекция подтвердилась у советницы президента США. О положительном тесте у себя и своей жены Дональд Трамп сообщил в своем твиттере.
Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
«Сегодня вечером первая леди и я получили положительные результаты тестов на Covid-19. Мы немедленно уходим карантин и лечение. Мы пройдем через это вместе!», — написал Трамп.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Лечащий врач Трампа Шон Кинли заявил, что американский лидер и первая леди чувствуют себя хорошо. Также он выразил надежду на то, что глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период лечения.
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