Денис Симачев сделал капсульную коллекцию в духе советской моды конца 1950-х — начала 1960-х годов к премьере сериала «Перевал Дятлова»

В коллекцию вошли стеганая телогрейка, объемный «лыжный» свитер, а также футболки и свитшоты с принтами.

«На мой взгляд, сериал "Перевал Дятлова" получился отличным, невероятно точно и правдоподобно передающим эпоху Оттепели — времени, когда казалось, что духовное выше материального, впереди долгая счастливая жизнь, а все вокруг строится на чистом энтузиазме. Мне очень понравилась идея авторов снять сериал в двух разных стилистиках: с одной стороны — нуар, присущий Голливуду 50-х, с другой — наша, советская черно-белая фабрика грез. Я уже давно хотел придумать коллекцию в духе советской эстетики 1950–60-х годов и нашел свое вдохновение именно в драматическом триллере телеканала ТНТ», — прокомментировал Денис Симачев.