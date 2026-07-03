Актер Максим Матвеев и продюсер Ксения Дремова создали ювелирный бренд «МИКС».

Первая коллекция «Создавая связь» обращается к философии познания себя и окружающей реальности через призму самоидентичности, славянской символики и мифологиин, а само название «МИКС» означает сплав культурного наследия разных народов, связь времен, семейных корней и памяти.
Каждый айтем изготовлен вручную с использованием уникальной техники Русского Севера —«северной черни» —и горячей эмали. База капсулы составлена из украшений-перевертышей: колец, подвесов, браслетов и запонок. В ней также представлены серьги-конго, цепочки и броши, комплиментарные другим украшениям мотивами и символами.
Максим сам непосредственно учатвовал в разработке дизайна украшений: «Мне нравится, когда вещь содержит в себе смысл и энергию. Поэтому было важно, чтобы каждый знак, орнамент и даже сама конструкция украшения становились небольшими подсказками на жизненном пути, напоминали человеку о его внутренней силе и свете... Все это сопровождалось очень теплыми порывами — поделиться этим с миром, с поддержкой идеи, чтобы люди увидели в украшениях нечто большее, чем просто визуальная составляющая, больше, чем предметы, с помощью которых они могут что-то транслировать в окружающую жизнь».
Презентация дебютной коллекции прошла 25 июня в Культурном пространстве «Палаты на Льва Толстого» в Москве.
Фото: архивы пресс-служб
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