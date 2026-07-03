Актер Максим Матвеев и продюсер Ксения Дремова создали ювелирный бренд «МИКС».

Максим сам непосредственно учатвовал в разработке дизайна украшений: «Мне нравится, когда вещь содержит в себе смысл и энергию. Поэтому было важно, чтобы каждый знак, орнамент и даже сама конструкция украшения становились небольшими подсказками на жизненном пути, напоминали человеку о его внутренней силе и свете... Все это сопровождалось очень теплыми порывами — поделиться этим с миром, с поддержкой идеи, чтобы люди увидели в украшениях нечто большее, чем просто визуальная составляющая, больше, чем предметы, с помощью которых они могут что-то транслировать в окружающую жизнь».