Louis Vuitton выпустил круизную коллекцию с четырьмя мастями карточной колоды

В новой коллекции обновленная монограмма с сердцем. Также многие сумки бренда также приобрели сердцевидную форму. На кроссовках появились сердечки, а на футболках принт с карточной колодой.

Фотограф рекламной кампании стал Крейг МакДин.

Коллекция уже доступна на сайте бренда.

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