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Louis Vuitton выпустил круизную коллекцию с четырьмя мастями карточной колоды

Модный дом Louis Vuitton выпустил круизную коллекцию 2021, которая получила название «Game On» («Игра началась») и вдохновлена ​​четырьмя мастями карточной колоды: пики, трефы, бубны и червы. Лицом коллекции стала Леа Сейду.

В новой коллекции обновленная монограмма с сердцем. Также многие сумки бренда также приобрели сердцевидную форму. На кроссовках появились сердечки, а на футболках принт с карточной колодой. 

Фотограф рекламной кампании стал Крейг МакДин.

Коллекция уже доступна на сайте бренда. 

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