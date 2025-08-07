Музыкальный Фестиваль Light Weekend прошел второго августа на курортной площадке Абрау-Дюрсо.

Олег Майами, Лёша Свик, Filatov & Karas и группа Банд’Эрос превратили вечер в настоящее шоу. Музыкальный фестиваль Light Weekend прошел в Абрау-Дюрсо в четвертый раз, ежегодно расширяя формат и привлекая всё больше участников и гостей. В программе: концерты на открытом воздухе, гастрономические события и дневные активности на побережье.