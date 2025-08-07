Музыкальный Фестиваль Light Weekend прошел второго августа на курортной площадке Абрау-Дюрсо.

Олег Майами, Лёша Свик, Filatov & Karas и группа Банд’Эрос превратили вечер в настоящее шоу. Музыкальный фестиваль Light Weekend прошел в Абрау-Дюрсо в четвертый раз, ежегодно расширяя формат и привлекая всё больше участников и гостей. В программе: концерты на открытом воздухе, гастрономические события и дневные активности на побережье.
Охладить горячий лайнап фестиваля можно было бокалом ледяного напитка от местных производителей, а на фуд-корте Light Weekend — попробовать блюда на основе знаменитых черноморских специалитетов.
По словам вице-президента ГК «Абрау-Дюрсо» по туризму и специальным проектам Ирины Гончаровой, фестиваль ежегодно привлекает гостей из разных регионов и становится частью летней культурной программы курорта. Она отметила, что мероприятие сочетает музыку, гастрономию и отдых, создавая условия для комфортного досуга.
Курорт Абрау-Дюрсо — один из крупнейших туристических центров Краснодарского края. Он предлагает различные направления туризма, в том числе экскурсионный, деловой, гастрономический, спортивно-развлекательный и оздоровительный.
Текст: Александра Садчикова
Комментарии (0)