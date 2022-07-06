18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

День Ивана Купалы в «Старом парке»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

6 июня в «Старом парке» отметят день Ивана Купалы — волшебный праздник солнца, радости и летнего расцвета природы!

С 18:30 до 22:00 «Старый парк» приглашает на праздничные гуляния с играми, состязаниями, водными забавами, купальскими гаданиями и хороводами. Гостей ждут сказочные герои, праздничный костер и музыкально-танцевальное представление фолк-шоу группы «Ярохмель» из Краснодара. Все желающие смогут дополнить свой праздничный образ аквагримом и купальским венком. В завершение праздника гостей ждет огненный сюрприз от «Старого парка».

Чтобы посетить купальские гуляния в «Старом парке», достаточно приобрести входной билет в культурный центр. Стоимость посещения во время мероприятия не увеличивается.

 

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новороссийск?
Выберите проект: