День Ивана Купалы в «Старом парке»

6 июня в «Старом парке» отметят день Ивана Купалы — волшебный праздник солнца, радости и летнего расцвета природы!

С 18:30 до 22:00 «Старый парк» приглашает на праздничные гуляния с играми, состязаниями, водными забавами, купальскими гаданиями и хороводами. Гостей ждут сказочные герои, праздничный костер и музыкально-танцевальное представление фолк-шоу группы «Ярохмель» из Краснодара. Все желающие смогут дополнить свой праздничный образ аквагримом и купальским венком. В завершение праздника гостей ждет огненный сюрприз от «Старого парка».

Чтобы посетить купальские гуляния в «Старом парке», достаточно приобрести входной билет в культурный центр. Стоимость посещения во время мероприятия не увеличивается.