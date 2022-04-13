В "Старом Парке" пресс-конференция прошла в новом формате - журналисты увидели отрывки из нового спектакля по роману Евгения Замятина «Мы»
в Кабардинке состоялась персс-конференция в театре "Старого парка" в Кабардинке, частью которой стала открытая репетиция предстоящей премьеры постановки Эдуарда Юркова по роману-антиутопии "МЫ" Евгения Замятина.
«Мы хотим и строим театр, которым можно гордиться. И есть случаи, когда в Геленджик приехали посмотреть на Чехова. Это же круто!» — поделился режиссер Эдуард Юрков. После кофе-брейка состоялась часть "вопроы - ответы", в которой живо обсуждались подробности новой постановки и сезона в целом, а также далекоидущие планы на будущее "Старого парка" Кабардинки.
Премьера спектакля "МЫ" состоится 16 и 17 апреля и для города и самого Театра — это особое культурное событие.
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