Даешь музыки хорошей и разной!

Весной и летом обещают целый звездопад из релизов синглов и альбомов на любой музыкальный вкус. Держите мини-подборку из наиболее ожидаемых:
The Rolling Stones, «Foreign Tongues», 10 июля. Еще один камбек мастодонтов сцены (о возвращении Селин Дион и новом альбоме Пола Маккартни редакция уже сообщала!). Релиз альбома (говорят, 14 треков записали за 1 месяц!) откроет лид-сингл «In the Stars». На фитах встречаем таких легенд, как Пол Маккартни, Чэд Смит и других.
Ариана Гранде, «Petal», 31 июля. Little Red Ari (как зовут певицу фанаты) объявила о релизе своего восьмого студийного альбома, который прогревался уже давно в ее соцсетях. Ожидается, что новый релиз будет ключевой частью ее летнего тура, который может стать последним перед долгой паузой (интригует Гранде!).
Дрейк, «Iceman», 15 мая. Первый сольный альбом Дрейка за три года. Первый сингл What Did I занял вторую строчку Billboard Hot 100 Альбом обещает быть чисто «дрейковским» - заигрывающий с различными поджанрами, но в своем фирменном стиле. Готовимся стаптывать кеды на танцполах под соблазнительный массовый танцевальный хип-хоп.
Мадонна, «Confessions on a Dance Floor: Part II», 3 июля. «Сиквел» культовой пластинки певицы 2005 года станет первым полноформатным альбомом за семь лет, о котором она объявила в соцсетях, а также анонсировала релиз на Коачелле, исполнив совместный трек «Bring Your Love» с Сабриной Карпентер. Восхищаемся ее энергией и хотим так же, когда вырастем!
Boards of Canada, «Inferno», 29 мая. Первый за тринадцать лет релиз шотландского дуэта — иконы электронной музыки, стильно прогрели поклонников, отправив избранным по почте старые видеокассеты с абстрактным визуалом и звукорядом (видео распаковки есть в сети!). Этот разнос они подкрепили сумрачным синглом Tape 05, и только после этого пожалели фанатов, публично подтвердив выход Inferno в конце весны.
Текст: Ольга Цветаева
