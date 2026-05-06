Даешь музыки хорошей и разной!

Мадонна, «Confessions on a Dance Floor: Part II», 3 июля. «Сиквел» культовой пластинки певицы 2005 года станет первым полноформатным альбомом за семь лет, о котором она объявила в соцсетях, а также анонсировала релиз на Коачелле, исполнив совместный трек «Bring Your Love» с Сабриной Карпентер. Восхищаемся ее энергией и хотим так же, когда вырастем!