Часто ли вы жалели, что в Новороссийске нельзя увидеть звезд академической сцены и приобщиться к сокровищам мировой оперы и балета? Так вот: все меняется. В нашем городе, чей гимн «Новороссийские куранты» написан великим Шостаковичем, стартует первый фестиваль классической музыки «Новороссийские куранты» 6+!

10 сентября с 18 часов на Форумной площади гостей ждет гала-концерт участников фестиваля. Можно будет услышать золотой состав новороссийских музыкантов, объединённых в Черноморский симфонический оркестр. Вместе с оркестром выступят солисты-виртуозы из Москвы и оперные певцы из музыкальных театров Ростова и Краснодара.

Симфонические хиты, фрагменты опер и балетов – в фестивальной программе около полусотни произведений, которые прозвучат на берегах Цемесской бухты впервые! Это будет четырехчасовой музыкальный марафон, и присоединиться к нему сможет каждый.

Думаете, что вы далеки от классической музыки? А может вы просто с ней недостаточно знакомы и слышали только по телевизору? Самое время встретиться с ней вживую и подарить эту встречу вашим детям. Где еще они услышат живой симфонический звук и оперные голоса в непринужденной атмосфере?!

10 сентября на Форумной площади с семьей каждый встретит «свою» музыку. Не пропустите главное событие музыкальной осени, и пусть ритм вашей жизни задает только лучшая музыка, ведь теперь она ближе, чем когда-либо раньше!

Вход на концерт свободный. Об этом позаботилась компания КТК, благотворитель фестиваля. А также, планируется розыгрыш: в антракте и в конце мероприятия с помощью лотерей среди гостей фестиваля будут разыграны "музыкальные" призы: накладные наушники и умные аудиоколонки*!

* С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 967 3352164.

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