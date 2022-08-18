Искусство по-семейному

28 августа 2022 года галерея искусства MAS продолжает путешествие в необъятный мир музыки и вновь приглашает на концерт камерного ансамбля «Прима» театра классической музыки «Семейная филармония». На этот раз в исполнении новороссийского коллектива прозвучит не только старинная музыка, но и лучшие образцы современной классической и светской, а также киномузыки.

«Семейная филармония» — это яркая и разнообразная жанровая форма, профессиональные музыканты и проникновенное живое слово, неформальное, но бережное отношение и к классике, и к современности. Познакомиться с творчеством коллектива можно в аккаунте vk.com/muz_teatr.novorossiysk.

mas-gallery.ru



Важно!

Руководитель камерного ансамбля «Прима» театра классической музыки «Семейная филармония» Сергей Калинин — виолончелист, выпускник Гнесинки, всю жизнь проработавший в Новороссийском музыкальном училище и выступавший в легендарном камерном оркестре под управлением Михаила Токарева.







Текст: Мария Сухорукова