Искусство по-семейному

28 августа 2022 года галерея искусства MAS продолжает путешествие в необъятный мир музыки и вновь приглашает на концерт камерного ансамбля «Прима» театра классической музыки «Семейная филармония». На этот раз в исполнении новороссийского коллектива прозвучит не только старинная музыка, но и лучшие образцы современной классической и светской, а также киномузыки.
«Семейная филармония» — это яркая и разнообразная жанровая форма, профессиональные музыканты и проникновенное живое слово, неформальное, но бережное отношение и к классике, и к современности. Познакомиться с творчеством коллектива можно в аккаунте vk.com/muz_teatr.novorossiysk.
mas-gallery.ru
Важно!
Руководитель камерного ансамбля «Прима» театра классической музыки «Семейная филармония» Сергей Калинин — виолончелист, выпускник Гнесинки, всю жизнь проработавший в Новороссийском музыкальном училище и выступавший в легендарном камерном оркестре под управлением Михаила Токарева.
Текст: Мария Сухорукова
Фото: архивы пресс-служб
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