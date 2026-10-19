Декабрь не за горами: время создавать волшебство

Пока за окном ещё осень, самое время подумать о том, каким будет ваш декабрь. О празднике, который запомнится. О кадрах, которые захочется пересматривать. О вечере, где всё будет идеально — от настроения до последней детали.
Магия в деталях: новогодние фотозоны
В «Доме праздника» мы оформляем новогодние фотозоны. Воздушные, светящиеся, эстетичные до последнего шара. Такие, где хочется задержаться, улыбнуться и унести с собой частичку волшебства.
Мы создаём пространство, в котором Новый год выглядит именно так, как вы его представляли. Наши декорации подойдут для любых событий:
• Корпоративов;
• Частных праздников;
• Тематических съёмок;
• Семейных вечеров.
Готовьтесь к празднику заранее
Не откладывайте подготовку на последний момент. Доверьте создание атмосферы профессионалам, а красоту мы возьмём на себя.
Ждём вас в студии аэродизайна «ДОМ ПРАЗДНИКА»:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 190А
+7 (988) 623-37-98
Фото: архивы пресс-служб
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ИНН: 614009784825
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