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Развлечения

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Декабрь не за горами: время создавать волшебство

Пока за окном ещё осень, самое время подумать о том, каким будет ваш декабрь. О празднике, который запомнится. О кадрах, которые захочется пересматривать. О вечере, где всё будет идеально — от настроения до последней детали.

Магия в деталях: новогодние фотозоны

В «Доме праздника» мы оформляем новогодние фотозоны. Воздушные, светящиеся, эстетичные до последнего шара. Такие, где хочется задержаться, улыбнуться и унести с собой частичку волшебства.

Мы создаём пространство, в котором Новый год выглядит именно так, как вы его представляли. Наши декорации подойдут для любых событий:

• Корпоративов;

• Частных праздников;

• Тематических съёмок;

• Семейных вечеров.

Готовьтесь к празднику заранее

Не откладывайте подготовку на последний момент. Доверьте создание атмосферы профессионалам, а красоту мы возьмём на себя.

Ждём вас в студии аэродизайна «ДОМ ПРАЗДНИКА»

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 190А

+7 (988) 623-37-98

 

Фото: архивы пресс-служб

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ИНН: 614009784825

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