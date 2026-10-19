Декабрь не за горами: время создавать волшебство

Магия в деталях: новогодние фотозоны

В «Доме праздника» мы оформляем новогодние фотозоны. Воздушные, светящиеся, эстетичные до последнего шара. Такие, где хочется задержаться, улыбнуться и унести с собой частичку волшебства.

Мы создаём пространство, в котором Новый год выглядит именно так, как вы его представляли. Наши декорации подойдут для любых событий:

• Корпоративов;

• Частных праздников;

• Тематических съёмок;

• Семейных вечеров.