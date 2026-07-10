78 премия «Эмми», церемония награждения которой состоится 14 сентября, объявила претендентов на победу в этом году.

Ведущей впервые за историю премии станет женщина – актриса Маришка Харгитей.
В авангарде по числу номинаций — второй сезон «Больницы Питт»: целых 25! Не отстает и заключительный сезон «Хитростей» – 24 рекордные для комедийного шоу номинации. Остальные сериалы «большой пятерки» по убывающей: «Бухта вдов» – 19, «Одна из многих» – 18, «Грызня» – 16.
Редакция заметила среди номинантов Сару Пиджон из «Американской истории любви» и уже делает ставки на ее победу. А вы как считаете?
Лучший драматический сериал:
«Дипломатка»
«Позолоченный век»
«Рыцарь Семи Королевств»
«Рай»
«Больница Питт»
«Одна из многих»
«Медленные лошади»
«Друзья и соседи»
Лучший актер в драматическом сериале:
Стерлинг К. Браун («Рай»)
Гари Олдман («Медленные лошади»)
Марк Руффало («Задание»)
Руфус Сьюэлл («Дипломатка»)
Ноа Уайли («Больница Питт»)
Лучшая актриса в драматическом сериале:
Кэрри Кун («Позолоченный век»)
Чейз Инфинити («Заветы»)
Кери Рассел («Дипломатка»)
Рэй Сихорн («Одна из многих»)
Зендея («Эйфория»)
Лучший комедийный сериал:
«Начальная школа “Эбботт”»
«Медведь» «Хитрости»
«У Марго проблемы с деньгами»
«Никто этого не хочет»
«Убийства в одном здании»
«Терапия»
«Бухта вдов»
Лучший актер в комедийном сериале:
Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»)
Стив Карелл («Рустер»)
Мэттью Риз («Бухта вдов»)
Джейсон Сигел («Терапия»)
Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
Лучшая актриса в комедийном сериале:
Кинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”»)
Айо Эдебири («Медведь»)
Эль Фаннинг («У Марго проблемы с деньгами»)
Лиза Кудроу («Возвращение»)
Джин Смарт («Хитрости»)
Лучший мини-сериал/антология:
«Во всем виновата она»
«Чудовище внутри меня»
«Грызня»
«ГКС. Сент-Луис»
«История любви»
Лучший актер в мини-сериале/антологии:
Риз Ахмед («Наживка»)
Джейсон Бейтман («Черный кролик»)
Чарли Ханнэм («Монстры»)
Оскар Айзек («Грызня»)
Мэттью Риз («Чудовище внутри меня»)
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии:
Клэр Дэйнс («Чудовище внутри меня»)
Салли Филд («Необычайно умные создания»)
Кэри Маллиган («Грызня»)
Сара Пиджон («История любви»)
Сара Снук («Во всем виновата она»)
фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)