78 премия «Эмми», церемония награждения которой состоится 14 сентября, объявила претендентов на победу в этом году.

Ведущей впервые за историю премии станет женщина – актриса Маришка Харгитей.

В авангарде по числу номинаций — второй сезон «Больницы Питт»: целых 25! Не отстает и заключительный сезон «Хитростей» – 24 рекордные для комедийного шоу номинации. Остальные сериалы «большой пятерки» по убывающей: «Бухта вдов» – 19, «Одна из многих» – 18, «Грызня» – 16.

Редакция заметила среди номинантов Сару Пиджон из «Американской истории любви» и уже делает ставки на ее победу. А вы как считаете?