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Кино и сериалы

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78 премия «Эмми», церемония награждения которой состоится 14 сентября, объявила претендентов на победу в этом году.

Ведущей впервые за историю премии станет женщина – актриса Маришка Харгитей.

В авангарде по числу номинаций — второй сезон «Больницы Питт»: целых 25! Не отстает и заключительный сезон «Хитростей» – 24 рекордные для комедийного шоу номинации. Остальные сериалы «большой пятерки» по убывающей: «Бухта вдов» – 19, «Одна из многих» – 18, «Грызня» – 16.

Редакция заметила среди номинантов Сару Пиджон из «Американской истории любви» и уже делает ставки на ее победу. А вы как считаете?

Лучший драматический сериал:

«Дипломатка»

«Позолоченный век»

«Рыцарь Семи Королевств»

«Рай»

«Больница Питт»

«Одна из многих»

«Медленные лошади»

«Друзья и соседи»

Лучший актер в драматическом сериале:

Стерлинг К. Браун («Рай»)

Гари Олдман («Медленные лошади»)

Марк Руффало («Задание»)

Руфус Сьюэлл («Дипломатка»)

Ноа Уайли («Больница Питт»)

 

Лучшая актриса в драматическом сериале:

Кэрри Кун («Позолоченный век»)

Чейз Инфинити («Заветы»)

Кери Рассел («Дипломатка»)

Рэй Сихорн («Одна из многих»)

Зендея («Эйфория»)

Лучший комедийный сериал:

«Начальная школа “Эбботт”»

«Медведь» «Хитрости»

«У Марго проблемы с деньгами»

«Никто этого не хочет»

«Убийства в одном здании»

«Терапия»

«Бухта вдов»

Лучший актер в комедийном сериале:

Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»)

Стив Карелл («Рустер»)

Мэттью Риз («Бухта вдов»)

Джейсон Сигел («Терапия»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Лучшая актриса в комедийном сериале:

Кинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”»)

Айо Эдебири («Медведь»)

Эль Фаннинг («У Марго проблемы с деньгами»)

Лиза Кудроу («Возвращение»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Лучший мини-сериал/антология:

«Во всем виновата она»

«Чудовище внутри меня»

«Грызня»

«ГКС. Сент-Луис»

«История любви»

Лучший актер в мини-сериале/антологии:

Риз Ахмед («Наживка»)

Джейсон Бейтман («Черный кролик»)

Чарли Ханнэм («Монстры»)

Оскар Айзек («Грызня»)

Мэттью Риз («Чудовище внутри меня»)

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии:

Клэр Дэйнс («Чудовище внутри меня»)

Салли Филд («Необычайно умные создания»)

Кэри Маллиган («Грызня»)

Сара Пиджон («История любви»)

Сара Снук («Во всем виновата она»)

 

фото: архивы пресс-служб

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