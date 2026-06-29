Girl Power снова в деле!

Третий сезон сериала «Большая маленькая ложь», успевший стать классикой феминистского сериала, находится в разработке и ожидается к выходу в конце этого года или начале следующего. Но мы терпеливы, мы подождем!

Одна из актрис, сыгравших в предыдущих сезонах, Риз Уизерспун, подтвердила эту информацию на шоу The Tonight Show Джимми Фэллона. О возвращении к своим ролям заявили главные звезды и продюсеры проекта. Сюжет продолжения будет опираться на новое литературное произведение Лианы Мориарти (выход в сентябре!), в котором события будут происходить десять лет спустя.