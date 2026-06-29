Girl Power снова в деле!

Третий сезон сериала «Большая маленькая ложь», успевший стать классикой феминистского сериала, находится в разработке и ожидается к выходу в конце этого года или начале следующего. Но мы терпеливы, мы подождем!
Одна из актрис, сыгравших в предыдущих сезонах, Риз Уизерспун, подтвердила эту информацию на шоу The Tonight Show Джимми Фэллона. О возвращении к своим ролям заявили главные звезды и продюсеры проекта. Сюжет продолжения будет опираться на новое литературное произведение Лианы Мориарти (выход в сентябре!), в котором события будут происходить десять лет спустя.
Первый сезон вышел в 2017 году, произведя фурор среди зрителей и получив прекрасные отзывы кинокритиков. Он стал эталонным образцом качественного «женского» сериала, где через призму детективного сюжета исследуются острые социальные и психологические проблемы.
Безусловно, популярности ему добавил харизматичный и достоверный каст: роли сыграли Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Лора Дерн и Зои Кравиц. Во тором сезоне, вышедшем в 2019-м, к актерскому составу присоединилась Мэрил Стрип. Ее участие сразу ставит знак качества на любой кинопродукт.
Не удивительно, что премьерный сезон сериала стал триумфатором премии «Эмми» 2017 года, завоевав 8 наград из 16 номинаций, включая главный приз в категории «Лучший мини-сериал».
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)