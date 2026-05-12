79-е Канны: обратный отсчет

Сегодня в 20:00 по московскому времени стартует трансляция дорожки открытия Каннского кинофестиваля 2026, который будет идти почти 2 недели: с 12 по 23 мая.

Известное о фестивале редакция уже публиковала здесь, а пока ждем вестей с красной Монте-де Марш, вот еще немного:

В состав жюри вошли актеры Деми Мур, Стеллан Скарсгард, Исаак де Банколе и Рут Негга, а также режиссеры Диего Сеспедес, Хлоя Чжао, Лаура Вандель и сценарист Пол Лаверти, возглавил которое южнокорейский режиссер и сценарист Пак Чхан Ук.

В основной программе этого года 22 фильма, среди которых «Минотавр» Андрея Звягинцева, «Горькое Рождество» Педро Альмодовара и другие выдающиеся работы.