79-е Канны: обратный отсчет

Сегодня в 20:00 по московскому времени стартует трансляция дорожки открытия Каннского кинофестиваля 2026, который будет идти почти 2 недели: с 12 по 23 мая.
Известное о фестивале редакция уже публиковала здесь, а пока ждем вестей с красной Монте-де Марш, вот еще немного:
В состав жюри вошли актеры Деми Мур, Стеллан Скарсгард, Исаак де Банколе и Рут Негга, а также режиссеры Диего Сеспедес, Хлоя Чжао, Лаура Вандель и сценарист Пол Лаверти, возглавил которое южнокорейский режиссер и сценарист Пак Чхан Ук.
В основной программе этого года 22 фильма, среди которых «Минотавр» Андрея Звягинцева, «Горькое Рождество» Педро Альмодовара и другие выдающиеся работы.
Программа основного конкурса
1. «Минотавр», Андрей Звягинцев.
2. The Beloved, Родриго Сорогойен.
3. The Man I Love, Айра Сакс.
4. Fatherland, Павел Павликовский.
5. Moulin, Ласло Немеш.
6. Histoire de la nuit, Леа Мисиус.
7. «Фьорд», Кристиан Мунджиу.
8. «Надежда», На Хон-джин.
9. «Барашек в ящике», Хирокадзу Корээда.
10. «Внезапно», Рюсукэ Хамагути.
11. «Горькое Рождество», Педро Альмодовар.
12. Notre salut, Эмманюэль Марре.
13. Gentle Monster, Мари Кройцер.
14. Nagi Notes, Кодзи Фукада.
15. Garance, Жанна Эрри.
16. The Unknown, Артур Харари.
17. The Dreamed Adventure, Валеска Гризебах.
18. Coward, Лукас Донт.
19. La Bola Negra, Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво.
20. A Woman’s Life, Шарлин Буржуа-Так.
21. Parallel Tales, Асгар Фархади.
Из истории:
● Первый смотр под президентством жюри Луи Люмьера был запланирован на 1 сентября 1939 года, в этот день Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну.
● До 1955 года главным призом был «Гран-при», а знаменитая «Золотая пальмовая ветвь» появилась позже, как дань уважения гербу города Канн.
● Монте-де-Марш (Подъем по ступеням) — это священный ритуал. Проход по лестнице из 24 ступеней строго иерархичен: сначала идут гости, затем съемочная группа, и последними — режиссер и главные актеры. На вершине их встречает директор фестиваля.
● С 2018 года на красной дорожке официально запрещены селфи.
