Пять побед за один кадр!

В Королевском фестивальном зале Лондона этой ночью состоялась церемония BAFTA TV Awards, триумфатором которой стал сериал «Переходный возраст», получив сразу пять «масок» (что, по мнению редакции, было предсказуемо).
Однозначно яркое явление в мире телешоу, снятое непрерывным кадром, победило в номинациях: «Лучший мини-сериал», «Лучший актер» (Стивен Грэм), «Лучшая мужская роль второго плана» (Оуэн Купер), «Лучшая женская роль второго плана» (Кристин Тремарко) и «Лучшая режиссура на ТВ" (Фил Барантини).
Полный список победителей BAFTA TV Awards 2026
● Лучшая мужская роль — Стивен Грэм («Переходный возраст»)
● Лучшая женская роль — Нарджес Рашиди («Заключенная 951»)
● Лучший драматический сериал — «Кодекс молчания»
● Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»
● Лучшая международная программа — «Киностудия»
● Лучшее развлекательное шоу — «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним: Великобритания»
● Лучшее реалити-шоу — «Celebrity Traitors»
● Лучший актер второго плана — Оуэн Купер («Переходный возраст»)
● Лучшая актриса второго плана — Кристин Тремарко («Переходный возраст»)
● Лучшая комедия — «Амандаленд»
● Лучший актер в комедии — Стив Куган («Ты как? Это Алан»)
● Лучшая актриса в комедии — Кэтрин Паркинсон («Поехали»)
● Лучший документальный фильм — «Grenfell: Uncovered»
● Лучший актуальный документальный проект — «Газа: Врачи под ударом»
● Лучшее спортивное освещение — UEFA Women’s Euro 2025
● Лучшая мыльная опера — «Жители Ист-Энда»
● Лучший детский сериал — «Кронгтон»
● Лучший короткометражный проект — Hustle and Run
● Лучший фактологический сериал — «See No Evil»
● Лучший специализированный документальный проект — «Simon Schama: The Road to Auschwitz»
Фото: архивы пресс-служб
Текст: Ольга Цветаева
