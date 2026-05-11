Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Пять побед за один кадр!

В Королевском фестивальном зале Лондона этой ночью состоялась церемония BAFTA TV Awards, триумфатором которой стал сериал «Переходный возраст», получив сразу пять «масок» (что, по мнению редакции, было предсказуемо).

Однозначно яркое явление в мире телешоу, снятое непрерывным кадром, победило в номинациях: «Лучший мини-сериал», «Лучший актер» (Стивен Грэм), «Лучшая мужская роль второго плана» (Оуэн Купер), «Лучшая женская роль второго плана» (Кристин Тремарко) и «Лучшая режиссура на ТВ" (Фил Барантини).

Полный список победителей BAFTA TV Awards 2026

● Лучшая мужская роль — Стивен Грэм («Переходный возраст»)

● Лучшая женская роль — Нарджес Рашиди («Заключенная 951»)

● Лучший драматический сериал — «Кодекс молчания»

● Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»

● Лучшая международная программа — «Киностудия»

● Лучшее развлекательное шоу — «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним: Великобритания»

● Лучшее реалити-шоу — «Celebrity Traitors»

● Лучший актер второго плана — Оуэн Купер («Переходный возраст»)

● Лучшая актриса второго плана — Кристин Тремарко («Переходный возраст»)

● Лучшая комедия — «Амандаленд»

● Лучший актер в комедии — Стив Куган («Ты как? Это Алан»)

● Лучшая актриса в комедии — Кэтрин Паркинсон («Поехали»)

● Лучший документальный фильм — «Grenfell: Uncovered»

● Лучший актуальный документальный проект — «Газа: Врачи под ударом»

● Лучшее спортивное освещение — UEFA Women’s Euro 2025

● Лучшая мыльная опера — «Жители Ист-Энда»

● Лучший детский сериал — «Кронгтон»

● Лучший короткометражный проект — Hustle and Run

● Лучший фактологический сериал — «See No Evil»

● Лучший специализированный документальный проект — «Simon Schama: The Road to Auschwitz»

 

Фото: архивы пресс-служб

Текст: Ольга Цветаева

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новороссийск?
Выберите проект: