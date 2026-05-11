Пять побед за один кадр!

В Королевском фестивальном зале Лондона этой ночью состоялась церемония BAFTA TV Awards, триумфатором которой стал сериал «Переходный возраст», получив сразу пять «масок» (что, по мнению редакции, было предсказуемо).

Однозначно яркое явление в мире телешоу, снятое непрерывным кадром, победило в номинациях: «Лучший мини-сериал», «Лучший актер» (Стивен Грэм), «Лучшая мужская роль второго плана» (Оуэн Купер), «Лучшая женская роль второго плана» (Кристин Тремарко) и «Лучшая режиссура на ТВ" (Фил Барантини).