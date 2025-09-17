В Лос-Анджелесе наградили лучших — «Эмми» вновь определила главные сериалы года.

Телевизионный сезон получил свои итоги — в Лос-Анджелесе прошла церемония «Эмми», которая собрала на одной сцене главные сериалы года. Абсолютным лидером стала ироничная и дерзкая «Киностудия», собравшая 13 наград, включая титул лучшей комедии. Проект покорил Академию точной сатирой на индустрию и блестящей ролью Сета Рогена, который впервые в жизни вышел на сцену с собственной статуэткой и признался: «Я никогда раньше ничего не выигрывал».

Мини-сериал «Переходный возраст» взял шесть ключевых премий за честный разговор о взрослении и тонкий баланс драмы и юмора.

«Больница Питт» стала драмой года: Ноа Уайл в своей речи посвятил победу медикам, подчеркнув, что именно их труд вдохновил создателей сериала. Мрачный и кинематографичный «Пингвин» подарил Кристин Милоти первую «Эмми» — её игра сделала криминальный спин-офф «Бэтмена» самостоятельным событием. Философское и тревожное «Разделение» получило девять наград и закрепило за Apple TV+ репутацию площадки для умных и смелых историй.

Всего Apple TV+ стал рекордсменом по номинациям — 27, из которых 10 в основных категориях. Среди сетей снова лидирует HBO/HBO Max — 142 номинации и 26 побед. Вести вечер доверили стендап-комику Нейту Баргатзе

Текст: Александра Садчикова