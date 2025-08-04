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Брэд Питт в фильме «F1», возвращение в Формулу-1 спустя 30 лет от режиссера Джозефа Косински

В 1990-х Сонни Хейс выступал в чемпионате «Формулы-1» как перспективный гонщик, однако серьезная авария привела к завершению его спортивной карьеры.

Спустя три десятилетия к нему обращается давний друг, владелец команды-аутсайдера Apex, предлагая Сонни вернуться в спорт в роли второго пилота и наставника для молодого гонщика с высоким потенциалом.

Главную роль исполнил Брэд Питт, режиссером выступил Джозеф Косински. Съёмки проходили с участием реальных команд и пилотов «Формулы-1».

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