Сервис «Кинопоиск» обновил рейтинг топ-250 фильмов и добавил топ-250 лучших сериалов

Теперь рейтинг формируется из оценок, поставленных пользователями за последний год. После изменений алгоритма из списка исчезли фильмы «Артист», «Амели» и «Андрей Рублев», а «Побег из Шоушенка» опустился на вторую строчку, оставив место «Зеленой миле».

В первую десятку топ-250 сериалов вошли «Друзья», «Гравити Фолз», «Аватар: Легенда об Аанге», «Клиника», «Теория большого взрыва», «Рик и Морти», «Офис», «Доктор Хаус», «Во все тяжкие» и «Клан Сопрано».



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