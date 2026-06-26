Ожившее современное искусство

Откроется показ премьерой хореографа Павла Глухова «Сияние» с примой Мариинки Дианой Вишневой в главной роли и танцовщиками двух трупп — Context и musicAeterna Dance в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского. «Сияние» покажут под открытым небом в партере перед Дворцом Юсуповых, в специально возведенном амфитеатре.