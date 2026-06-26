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Искусство

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Ожившее современное искусство

В первые выходные июля в музее-заповеднике «Архангельское», «подмосковном Версале», пройдет фестиваль новых форм искусств «А-Сияние», который объединит театр, балет, классическую и электронную музыку, ленд-арт и световые инсталляции в пространстве исторической усадьбы.

Откроется показ премьерой хореографа Павла Глухова «Сияние» с примой Мариинки Дианой Вишневой в главной роли и танцовщиками двух трупп — Context и musicAeterna Dance в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского. «Сияние» покажут под открытым небом в партере перед Дворцом Юсуповых, в специально возведенном амфитеатре.

Программа фестиваля вмещает в себя и другие культурные события: концерты камерной музыки и кинопоказы фильмов об искусстве танца с последующим обсуждением, организацией которых станет кинокритик и преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин.

«Мы хотим соединять совершенно разные формы музыкального искусства и смотреть, что из этого получится. Либо это будет полный успех, либо полный провал. Пока не попробуешь, не поймешь», — так прокомментировала премьеру фестиваля генеральный директор музея-заповедника «Архангельское» Елена Харламова.

Фото: архивы пресс-служб

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