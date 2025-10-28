Art Basel Paris 2025: Париж снова в центре арт-мира.

С 24 по 26 октября в легендарном Гран-Пале прошёл четвёртый выпуск Art Basel Paris— главной европейской ярмарки современного искусства. В этом году здесь собрались 206 галерей из 42 стран, представленные в трёх секциях: Galeries (основная программа), Emergence (молодые голоса) и Premise (кураторские риски). Париж снова доказал, что умеет соединять прошлое и будущее искусства — от классических полотен до цифровых инсталляций.
Главные открытия ярмарки — в её стендах. Самым обсуждаемым стал Gagosian, показавший редкое полотно Питера Пауля Рубенса «The Virgin and Christ Child, with Saints Elizabeth and John the Baptist» (ок. 1614). Картина соседствовала с работами Пикассо, Родена и Дженни Савилл — смелый микс эпох и энергий, превративший павильон в музей внутри ярмарки.
Pace Gallery сделала ставку на диалог классики и современности: показала модильяниевский портрет 1918 года, рисунок Пикассо и скульптуру Арлин Шекет Dawn(2024), выставленную прямо за пределами павильона — как знак того, что искусство вырывается на улицы.
Неожиданным открытием стала испанская галерея 1 Mira Madrid, представившая архивные материалы Леи Люблин и концептуальные объекты Эстер Феррер. Их стенд напоминал лабораторию памяти — и задавал вопрос, может ли архив быть арт-объектом.
Art Basel Paris 2025 снова подтвердил: Париж остаётся не просто витриной рынка, а местом, где рождаются новые смыслы и направления искусства. Здесь прошлое встречается с будущим — и у обоих французский акцент.
Текст: Александра Садчикова
