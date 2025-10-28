Art Basel Paris 2025: Париж снова в центре арт-мира.

С 24 по 26 октября в легендарном Гран-Пале прошёл четвёртый выпуск Art Basel Paris— главной европейской ярмарки современного искусства. В этом году здесь собрались 206 галерей из 42 стран, представленные в трёх секциях: Galeries (основная программа), Emergence (молодые голоса) и Premise (кураторские риски). Париж снова доказал, что умеет соединять прошлое и будущее искусства — от классических полотен до цифровых инсталляций.