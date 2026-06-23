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Святое семейство наконец-то дома!

Не прошло и 144 лет с начала строительства, как храм Саграда Фамилия (Temple Expiatori de la Sagrada Família) в Барселоне торжественно открыли, завершив последнюю, восемнадцатую, центральную и самую высокую башню Иисуса Христа. Ее высота вместе с крестом составляет 172,5 метра, делая базилику самым высоким христианским храмом в мире.

Событие состоялось 10 июня и было приурочено к 100-летию со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. Оно прошло при участии Папы Римского Льва XIV и королевской семьи Испании. Поистине грандиозное культурное событие!

Впервые за почти полтора века были сняты строительные леса с центральной части фасада, а ведь целые поколения испанцев и туристов не видели собор без них. На данный момент посещение комплекса открыто, несмотря на продолжающиеся работы по достройке, которая предположительно будет длиться еще целое десятилетие: осталось завершить фасад Славы и возвести парадную лестницу.

Посетить базилику можно только по электронным билетам, купленным онлайн на сайте собора заранее, ведь спрос на то, чтобы приобщиться к культурному наследию, неизменно высок.

Из истории: строительство базилики началось еще в 1882 году, а с 1883-го проект возглавил Антонио Гауди. Архитектор посвятил храму большую часть своей жизни, однако не застал его окончания — когда Гауди скончался в 1926 году, была построена лишь одна из 18 запланированных башен.

Фото: архивы пресс-служб

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