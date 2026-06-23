Святое семейство наконец-то дома!

Не прошло и 144 лет с начала строительства, как храм Саграда Фамилия (Temple Expiatori de la Sagrada Família) в Барселоне торжественно открыли, завершив последнюю, восемнадцатую, центральную и самую высокую башню Иисуса Христа. Ее высота вместе с крестом составляет 172,5 метра, делая базилику самым высоким христианским храмом в мире.

Событие состоялось 10 июня и было приурочено к 100-летию со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. Оно прошло при участии Папы Римского Льва XIV и королевской семьи Испании. Поистине грандиозное культурное событие!