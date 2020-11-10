«Локдаун» — слово года по версии Collins Dictionary

Согласну словарю Collins Dictionary, «локдаун» — это «введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам», и за последний год использование этого слова резко возросло.
Согласно данным аналитической базы данных Collins Corpus, объем которой составляет 4,5 миллиарда слов, зарегистрировано увеличение использования слова "локдаун" на 6000%. В 2019 году было зарегистрировано 4000 случаев использования «локдаун», а в 2020-м более четверти миллиона.
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