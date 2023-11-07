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6 ноября 2023 года на главной сцене "Артека" прошло закрытие четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

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6 ноября на главной сцене "Артека" прошло закрытие четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Кульминацией стало чествование победителей суперфинала и оглашение списка школ, вошедших в ТОП-25 лучших школ России по версии "Большой перемены". Сертификаты на 2 миллиона рублей для этих коллективов вручал лично министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Гимназия N 1 г. Новороссийска в четвертый раз вошла в ТОП лучших школ России и в третий раз возглавила его.

Гимназисты-победители суперфинала получили знамя "Большой Перемены" и призовой сертификат на сцене "Артек - Арены". Это победа всей гимназии - ребят, педагогов и родителей!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР РЕДАКЦИИ

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