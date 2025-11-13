Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Держим курс на Восток: Павел Завалко меняет правила автомобильного рынка побережья

В свежем выпуске за октябрь–ноябрь 2025 года главным героем стал Павел Завалко, основатель и идеолог компании, которая уже успела перевернуть представления автолюбителей юга России. Архитектор мира авто уверен: качественно — не значит дорого. Смотреть видео о герое.

По словам Завалко, сотрудничество с его фирмой позволяет клиентам сэкономить до миллиона рублей по сравнению с покупкой аналогичного автомобиля в автосалоне. При этом покупатели получают страховку на случай поломки — практичную альтернативу дилерской гарантии: ремонт оплачивает страховая, и всё решается в течение пары недель, без долгих согласований.
Главный принцип компании — честность и прозрачность. Клиент видит каждый этап сделки, знает все расходы, а в случае непредвиденных ситуаций компания берёт ответственность на себя — от мелких царапин до серьёзных повреждений.

 «Держим курс на Восток» — с таким лозунгом Павел и его команда продолжают расширять горизонты доступного автоподбора.

Следить за новыми поступлениями и историями клиентов можно в Telegram канале героя.

Реклама: ИП Завалко О.Е. ИНН: 231517486217
ERID: 2VtzqwmNdzQ

