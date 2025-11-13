Держим курс на Восток: Павел Завалко меняет правила автомобильного рынка побережья

По словам Завалко, сотрудничество с его фирмой позволяет клиентам сэкономить до миллиона рублей по сравнению с покупкой аналогичного автомобиля в автосалоне. При этом покупатели получают страховку на случай поломки — практичную альтернативу дилерской гарантии: ремонт оплачивает страховая, и всё решается в течение пары недель, без долгих согласований.

Главный принцип компании — честность и прозрачность. Клиент видит каждый этап сделки, знает все расходы, а в случае непредвиденных ситуаций компания берёт ответственность на себя — от мелких царапин до серьёзных повреждений.

«Держим курс на Восток» — с таким лозунгом Павел и его команда продолжают расширять горизонты доступного автоподбора.

Следить за новыми поступлениями и историями клиентов можно в Telegram канале героя.

Реклама: ИП Завалко О.Е. ИНН: 231517486217

ERID: 2VtzqwmNdzQ