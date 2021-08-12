Кулинарное шоу в интерьерном салоне HERMITAGE

Интерьерный салон HERMITAGE @hermitage.Keramic открыт в Новороссийске уже 4 года. В нём предлагаются комплексные решения для дома: сантехника, керамическая плитка, мебель, кухни, обои и краски от лучших европейских производителей.

Гость первого выпуска, издатель журнала «Собака.ru» Побережье, Анастасия Зинченко @ibiza_n, вместе с ведущим Евгением Шмыгой @eugene_foods на шикарной кухне Nolte показали, как быстро и очень просто приготовить вкусное блюдо из мидий.

Совсем скоро выйдет второй выпуск кулинарного шоу «HERMITAGE FOODS», гостем которого станет блогер, журналист, актер, любимец миллионной аудитории, Гарик Абрадзаков @offi_garik. Он приготовит в эфире пельмени с улитками.

Хотите стать зрителем или участником «HERMITAGE FOODS»? Подпишитесь на youtube канал интерьерного салона “HERMITAGE”, напишите в комментариях: "Я хочу стать участником шоу". Ссылка на youtube канал: в шапке профиля @hermitage Keramic.

продюсер видеосъемки: Наталья Андрюнина @nandrunina