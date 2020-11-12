Zara Home показал черно-белое кино о новой коллекции с Шарлоттой Генсбур

Бренд Zara Home презентовал кампейн осенней коллекции мебели и домашнего декора в виде черно-белой короткометражки, где главную роль исполнила Шарлотта Генсбур, а режиссером выступил Фабьен Барон.
Шестиминутный фильм посвящен поиску кадра. Девушка раскладывает кадры на полу, крутит фотоаппарат в руках, рассматривает отражения в зеркалах и гуляю по берегу моря. Обстановка в доме - вещи из новой коллекции Zara Home.
Коллекция уже доступна на сайте бренда.
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