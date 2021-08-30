СНОВА ПЕРВЫЙ

Chef’s Table в моей интерпретации — это формат, при котором гости могут напрямую окунуться в диалог с шефом, а каждый из нас получает возможность рассказать о себе и о своей концепции, заявить свою позицию, идеологию, которую мы реализуем и популяризируем. Не каждый раз удается выйти в зал и поговорить с публикой, хотя делать это нужно регулярно — чтобы гости понимали, для чего мы все это делаем. Теперь же, благодаря Chef’s Table, такая возможность стала абсолютно реальной.

Но не общением единым мы живы, возможности проекта много шире: я приглашаю и гостей ресторана, и людей, которые непосредственно связаны с профессией, — поваров, рестораторов, других профессионалов ресторанного бизнеса, чтобы познакомить их с локальным продуктом и рассказать о том, чем мы занимаемся в Гильдии. Хочу, чтобы гости, которые приезжают сюда, понимали, в каком уникальном месте мы живем. А приглашая шефов из других регионов, надеюсь, что они привезут с собой изюминки своих кухонь, особые вкусы — и поделятся с нашей публикой. Проект Chef’s Table способен дать динамику в развитии и популяризации бренда «черноморская кухня», и это одна из основополагающих идей, которые я хочу воплотить в жизнь