СНОВА ПЕРВЫЙ

Формат «шефских столов» появился, конечно, не сегодня — гости всегда были не прочь заглянуть на кухню и посмотреть, что и как. Но гастрономический бум последнего десятилетия сделал это явление особенно востребованным: приготовление еды и сами блюда превратились в настоящее шоу. Гостю теперь интересно не просто есть, но и лично общаться с теми, кто для него готовил; наблюдать за тем, как происходит этот процесс — а посмотреть действительно есть на что. Шефам этот формат тоже пришелся по вкусу: обратная связь здесь и сейчас, открытый диалог и полная реализация задуманного, ведь иногда так сложно донести идею на расстоянии, полагаясь только на тарелку и официанта.
Основатель и президент Гильдии шеф-поваров Черноморского побережья Евгений Вийтык рассказывает о реализации своего нового именного проекта Shoсkman Chef’s Table.
Chef’s Table в моей интерпретации — это формат, при котором гости могут напрямую окунуться в диалог с шефом, а каждый из нас получает возможность рассказать о себе и о своей концепции, заявить свою позицию, идеологию, которую мы реализуем и популяризируем. Не каждый раз удается выйти в зал и поговорить с публикой, хотя делать это нужно регулярно — чтобы гости понимали, для чего мы все это делаем. Теперь же, благодаря Chef’s Table, такая возможность стала абсолютно реальной.
Но не общением единым мы живы, возможности проекта много шире: я приглашаю и гостей ресторана, и людей, которые непосредственно связаны с профессией, — поваров, рестораторов, других профессионалов ресторанного бизнеса, чтобы познакомить их с локальным продуктом и рассказать о том, чем мы занимаемся в Гильдии. Хочу, чтобы гости, которые приезжают сюда, понимали, в каком уникальном месте мы живем. А приглашая шефов из других регионов, надеюсь, что они привезут с собой изюминки своих кухонь, особые вкусы — и поделятся с нашей публикой. Проект Chef’s Table способен дать динамику в развитии и популяризации бренда «черноморская кухня», и это одна из основополагающих идей, которые я хочу воплотить в жизнь
Еще одна задача, решенная с открытием Chef’s Table, — это проведение обучающих мастер-классов. Теперь шефы могут делиться опытом и экспериментировать с братьями по ножу — на профессионально оборудованной кухне и без ущерба для основного процесса.
Вот и получается, что Chef’s Table — коллаборация вкусов, талантов, гостей и шефов, переплетение разных интересов и возможностей. Считаю, что всем коллегам нужно попробовать реализовать себя в таком формате — это действительно интересный профессиональный эксперимент.
Но все же первостепенная задача — это, конечно, гастрономическое шоу, поэтому и название Chef's Table имеет соответствующее: Shockman («человек, создающий шоу») — профессиональный псевдоним Евгения Вийтык, и каждый, кто выходит на эту кухню вместе с ним, тоже становится немного shockman.
Каждую неделю Shockman Chef’s Table на 18 персон открывает свои двери, и талантливые и самобытные шефы презентуют свои невероятно вкусные блюда зрителям-гостям. Эти позиции нельзя встретить в обычном меню или даже на спецобслуживании: их готовят только здесь и сейчас, экспериментируют, используют сложнейшие методики, подбирают под них соответствующие локальные напитки, приправляют удивительными историями от шефов. И вот вечер пропитывается летним воздухом виноградников, наполняется восхитительными эмоциями, яркими вкусами и красками блюд и становится поистине уникальным и эксклюзивным представлением, созданным целой командой профессионалов специально для вас.
Текст: Елена Варивода, управляющая Гильдией шеф-поваров Черноморского побережья
Фото: Станислав Бойко
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