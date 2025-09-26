Что где есть: гастрономический сезон продолжается

Наша ресторанная премия «Что Где Есть на Побережье» уже прошла и в этом году снова собрала вместе профессионалов отрасли и главных ценителей гастрономии — гостей. Лучших из лучших определяли сразу в двух форматах: 50 экспертов голосовали тайно, а посетители любимых заведений отдали свои голоса на сайте — сразу в 22 номинациях.

Итог — рекордные показатели: максимальное за всю историю количество номинантов и более 52 000 голосов! Мы благодарим всех участников и партнёров: вместе мы делаем общее дело — открываем Краснодарский край и побережье с гастрономической стороны, знакомим жителей и гостей региона с яркими проектами и новыми именами.

А впереди — ещё одно значимое событие наших партнёров. Уже 27 сентября в Сочи состоится церемония WHERETOEAT South 2025. Восьмой год подряд премия объединяет ведущих шефов, рестораторов и экспертов, чтобы назвать 50 лучших ресторанов Юга России, вручить награды в категориях «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Бар года», «Шеф-кондитер года», «Официант года» и «Выбор СМИ».

В этом году особое внимание приковано к новой номинации — «Женщина шеф-повар года». Победительница получит эксклюзивный знак Mercury — золотые скрещённые ложки с бриллиантами, символ женского лидерства в гастрономии.

Сейчас на сайте и в соцсетях премии доступны шорт-листы ресторанов и номинантов в алфавитном порядке. Кто окажется на вершине рейтинга и какие имена прозвучат со сцены — узнаем только на церемонии.

Напомним, все 50 ресторанов-участников войдут в единый список для голосования в рамках WHERETOEAT Russia, которая состоится весной 2026 года.