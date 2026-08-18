«Что где есть на побережье — 2026»: «Последний герой».

Премия создавалась для объединения локальной ресторанной индустрии, которая в последние годы больше походит на шоу - выживалити. И тем не менее гастрономия живет и развивается, а мы весь год внимательно следили за развитием событий, анализировали тенденции, отмечали новые места и изменения в тех, что существуют не первый год.
Традиционно за своих фаворитов голосовали как профессионалы отрасли, так и гости общепита, в открытом онлайн-голосовании на сайте (побив рекорд предыдущих годов — 85 305 лайков!), а победителей в двух спецноминациях выбирали 50 экспертов из разных сфер гастрономии путем закрытого голосования. Триумфаторов объявили на церемонии награждения в день окончания голосования, 6 августа 2026, в ресторане «Маяк-Рассвет», который взял спецноминацию «Лучший летний ресторан» . Решили познакомить вас с теми, кто стал лучшим в этом году.
В номинации «Лучший загородный проект» ожидаемо одержал победу гольф-клуб «Геленджик Гольф Резорт» с немалым перевесом в 41,25%. Это масштабный ресторанный комплекс на закрытой территории гольф-клуба с панорамным видом на поле и Геленджикскую бухту, террасой, просторным банкетным залом и камерным погребом тихих и игристых напитков. Шеф-повар проекта — Адель Хаматов, шеф-бармен — Маргарита Скрипко.
Голосовавшие за бармена Андрея Шитко из геленджикского BayBar устроили приличный отрыв от других номинантов по количеству голосов — 45,47% в номинации «Лучший бармен», ведь для него это образ жизни уже более 12 лет. Его философия проста: «Хороший бар — это не только качественный напиток, а эмоция, которую получает гость», а фирменный почерк — авторская миксология, постоянный поиск новых вкусов и внимание к деталям.
Победителем в номинации «Лучшее кафе» стало «Lali Бистро» — совместный проект Novikov Group & Family Garden, быстро завоевавшее сердца гостей города и местных жителей Анапы, судя по количеству отданных голосов — 74,33%. «Lali Бистро» продолжает традицию любви к аутентичной узбекской кухне, предлагая гостям популярные блюда в современном формате бистро. За гастрономическую концепцию отвечает бренд-шеф кулинарного альянса Руслан Италмазов.
«Лучшим блюдом локальной кухни» было признано перлотто с улитками и соусом песто в ресторане «Шато Пино» (Новороссийск), получившее 25,07% голосов. Это сливочное перлотто с ореховыми нотками песто и нежные улитки с травяным ароматом: улитки с собственной фермы Chateau Pinot, пармезан от местных сыроделов Краснодарского края «Сырные истории», а в соусе песто используются локальные травы.
Летний дворик итальянского ресторана «Сорренто» by Family Garden и Novikov Group в Анапе покорил не только свой город, но и все побережье, взяв победную тарелку в номинации «Лучшая веранда» с убедительными 88,03% голосов! Это камерное пространство, вдохновленное атмосферой средиземноморского курорта: веранда рядом с бассейном, множество зелени и цветов, белоснежные перголы, плетеная мебель и светлый текстиль создают легкую южную эстетику и ощущение уединенного сада.
Видим прямую причинно-следственную связь в победах геленджикского ресторана «Хороший год» как лучшей ивент-площадки и Лидии Андреевой, которая также оставила далеко позади своих конкурентов, забрав 93.23% голосов себе! Философия Лидии: «Мы хотим, чтобы каждый гость уходил с ощущением праздника, гармонии и благодарности за прожитый момент. Важны не только вкусные блюда и хорошие напитки, но и люди — команда, гости, партнеры. Создавать пространство, где всем комфортно и радостно, — вот главная задача».
Открывшийся этим летом на первой линии Черноморского побережья Анапы ресторан «Соль-Кале» буквально вырвал победу в номинации «Лучший новый проект», получив от почитателей целых 34,74% голосов. Проект рассказывает историю Северного Причерноморья через авторскую кухню бренд-шефа Евгения Вийтык и шеф-повара Юрия Томалаха, а авторская барная карта собрана опытом шеф-бармена Эдуарда Беленко. Этот проект — симбиоз профессионалов, творящих уникальную гастроисторию.
Новороссийский гастробар SANDO увез домой еще одну победную тарелку и сертификат на 100 килограммов премиальной свинины от партнера премии «Дюрок Селектика». Уверенные 37.12% голосов получила их томленая говядина на сливочном хумусе из нута в номинации «Лучшее блюдо паназиатской кухни». Это сытное горячее блюдо отражает философию SANDO — создавать яркие вкусовые сочетания, объединяя современные кулинарные техники и внимание к каждой детали.
Новороссийский ресто-бар «ФILOSOФ» стал «Лучшим ночным проектом» — за него отдали 35,17%! Концепция заведения — философия правильного отдыха: громкие вечеринки, вкусная кухня, позитивная энергия, фокус на баре и особенной коктейльной карте. Авторские дринки, дикий лед, флэйвор-бластеры — весь этот фьюжн лучше пробовать, а не описывать. Ресторатор и владелец — Андрей Тарка.
Эрнест Кашанян, представляющий проект «Горожане» из Новороссийска, победил в номинации «Лучший ресторатор» с неплохим результатом — 32,94% голосов. Проект действительно популярен не только в городе, но и на побережье, и продолжает свое развитие: в прошлом году «Горожане» открылись в Краснодаре. Секрет успеха проекта Эрнест определяет так: «Бизнес, который не производит ничего, кроме денег, — это бедный бизнес», и с этим сложно поспорить!
В немногочисленной, но масштабной по сути номинации «Лучший банкетный зал» победную тарелку получила геленджикская «Жемчужина» с перевесом голосов 64,85%. Этот видовой ресторан-банкетный зал — проект семейной пары, ресторатора Евгении Новожениной и шеф-повара Артема Николаенко, с концепцией «кухни южных морей». Это дань уважения традициям побережья: от свежего улова до диких трав. Особенностью проекта является индивидуальный подход и персонализация уже на стадии переговоров с заказчиками, которые получают уникальное предложение для каждого запроса.
Качо э пепе в сырной голове в Accademia (Новороссийск) с большим отрывом в 47,68% стала «Лучшим блюдом средиземноморской кухни». Бренд-шеф Иньяцио Лайола сохраняет классический рецепт, добавляя свой авторский взгляд: прямо на глазах у гостей растапливают головку выдержанного сыра и смешивают с горячей пастой, чтобы она впитала в себя его аромат, текстуру и насыщенный вкус. Финальный акцент — свежемолотый черный перец, который раскрывает характер блюда.
Гастробар&Гриль «Севиче» в Кабардинке под Геленджиком стал «Лучшим гастробаром» благодаря 32,36% голосов поклонников кухни и бара этого заведения. Проект исследует вкус региона через призму международной кухни. Здесь бережно хранят аутентичную основу севиче — ту самую магию свежей рыбы, пряного маринада и ярких специй, — но не боятся экспериментировать: в меню семь оттенков вкуса раскрываются в смелых и неожиданных интерпретациях.
В номинации «Лучший кондитер» с результатом 47,83% победную тарелку унес в «METROPOL Гранд Отель Геленджик» его шеф-кондитер Евгений Дмитриев. Признание заслуг инженера-технолога и мастера с 19-летним стажем непрерывной кондитерской деятельности, путь от младшего помощника до шефа в премиальных международных сетях Hyatt, Marriott и Kempinski, а также работа на саммите ШОС-2009, Олимпиаде в Сочи-2014 и чемпионате мира по футболу-2018 нашли своего героя.
Беспрецедентную победу в номинации «Лучшая ивент-площадка» одержал ресторан «Хороший год», собрав 98.23% голосов! Это современное гастрономическое пространство на территории «Геленджик Арены» с панорамным видом на бухту и Маркотхский хребет. Здесь подают нестандартные авторские сочетания, локальные специалитеты и классику мировой кухни, проводят кулинарные мастер-классы, гастрономические ужины, живые концерты и тематические вечера. Шеф-повар — Дим Низамов.
Самым «Лучшим блюдом кавказской кухни» была признана хрустящая гупта из креветок с кабачком и соусом чашушули в анапском «PRO.Хинкали», забравшая 38,54% голосов. Это блюдо построено на контрасте текстур и вкусов: хрустящая корочка сменяется сочностью креветок, свежесть овощей встречается с насыщенностью соуса, а легкость морепродуктов — с характером грузинской кухни.
Сеть народных баров «Горожане» в Новороссийске снова подтвердили звание «Лучшего бара», получив в голосовании победные 43.91%! «Горожане» — это современный городской бар с честными ценами, понятной кухней и авторской барной картой. Главная особенность проекта — система двух цен. Гости оформляют «Карту Горожанина» через мобильное приложение и получают доступ к специальным ценам на блюда и напитки.
Дарья Колмык, тревел-блогер и автор проекта«Даша Тревел», победила в еще одной новой для премии номинации — «Лучший фуди» — с большим перевесом — 53.63%. Основной фокус контента Дарьи — лучшие заведения, новые гастрономические проекты, события и туристические локации Новороссийска и ближайших городов. Философия ее проекта: вдохновлять людей открывать новые места, поддерживать локальный бизнес и показывать, что качественный гастрономический опыт можно найти не только в крупных туристических центрах, но и на Черноморском побережье.
Мастодонт энокультуры «Абрау-Дюрсо» взял в этом году победную тарелку в номинации «Лучшая винодельня», получив 26,39% голосов. Здесь можно заглянуть в подвалы и тоннели, узнать о процессе изготовления и продегустировать всю продукцию; устроить пикник или фотосессию в стиле прованс на виноградниках; отправиться в несложный хайкинг с чудесными видами; посмотреть шоу фонтанов в акватории озера Абрау; совершить конную прогулку по окрестностям и, конечно, купаться, загорать, плавать на сапах и ходить на яхте.
С большим перевесом «Лучшим коктейлем» был признан коктейль от BayBar в Геленджике, их результат — 58, 48%. По словам авторов, он появился из простого любопытства: захотелось узнать, как классический напиток изменится после длительной выдержки в дубовой бочке. Сегодня на выдержке находится более 100 литров коктейля, ставшего одной из главных визитных карточек бара.
Одна из новейших номинаций премии — «Лучший гастроивент» — вызвала большой интерес у голосующих, а победила в ней «ГастроМафия» с внушительным отрывом в 73,20%. Новый необычный гастропроект, в котором участвуют шеф-повара из разных городов, каждый со своим подходом к кухне. Это ужин, где еду подают вслепую: гости дегустируют блюда, не зная состава, спорят о вкусах, пытаются угадать скрытые ингредиенты и одновременно вычислить того, кто за столом намеренно сбивает всех с толку. Такая детективная игра для взрослых, где главные улики — на тарелке.
В самой многочисленной номинации «Лучший дизайн интерьера» победу и тарелку забрала «Сыроварня Геленджик» с небольшим перевесом в 28,77%.
Интерьер геленджикской «Сыроварни» напоминает оранжерею: прозрачные стены и обилие живой зелени внутри, множество книг и деталей создают ощущение домашнего уюта и расслабленности. Пляж «Сыроварни Геленджик» оборудован шезлонгами под зонтами и уютными бунгало, откуда можно заказать блюда и напитки от шеф-повара Александра Петриченко.
Завидное единодушие показали эксперты в закрытом голосовании за спецноминации «Лучший шеф» и «Лучший ресторан»: с большим отрывом от других номинантов (73% и 17%) обе победные тарелки увез Евгений Вийтык в ресторан «Винотеррия» при загородном комплексе в хуторе Семигорский под Новороссийском. Евгений — признанный эксперт в области высокой кухни, «Лучший шеф-повар Юга России» по версии премии Where To Eat. Являясь шеф-поваром ресторана «Винотеррия» и шефом проекта «Соль-Кале», он занимает пост президента Гильдии шеф-поваров Черноморского побережья, а также является автором книги «Гид шеф-поваров Юга России» и нескольких профессиональных проектов. «Винотеррия» включает в себя мини-отель на восемь номеров, семейную винодельню Nesterov Winery и ресторан авторской южной кухни, который занял I место в топ-50 ресторанов Юга России в рейтинге национальной ресторанной премии WHERETOEAT SOUTH 2024, а также победил в спецноминации «Выбор СМИ».
Текст: Ольга Цветаева
Фото: Архивы пресс-служб
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