«Что где есть на побережье — 2026»: «Последний герой».

Премия создавалась для объединения локальной ресторанной индустрии, которая в последние годы больше походит на шоу - выживалити. И тем не менее гастрономия живет и развивается, а мы весь год внимательно следили за развитием событий, анализировали тенденции, отмечали новые места и изменения в тех, что существуют не первый год.

Традиционно за своих фаворитов голосовали как профессионалы отрасли, так и гости общепита, в открытом онлайн-голосовании на сайте (побив рекорд предыдущих годов — 85 305 лайков!), а победителей в двух спецноминациях выбирали 50 экспертов из разных сфер гастрономии путем закрытого голосования. Триумфаторов объявили на церемонии награждения в день окончания голосования, 6 августа 2026, в ресторане «Маяк-Рассвет», который взял спецноминацию «Лучший летний ресторан» . Решили познакомить вас с теми, кто стал лучшим в этом году.