Вечер игристого и гастрономии с видом на море в Hilton Garden Inn Novorossiysk

6 марта в 19:30 в отеле Hilton Garden Inn Novorossiysk пройдет гастрономический ужин в партнерстве с Абрау-Дюрсо и винодельней ВедерниковЪ.

Гостей ждет вечер, где элегантная подача соединится с южным темпераментом: welcome-drink, четыре подачи эксклюзивного игристого от «Абрау-Дюрсо», гастрономические пары от шеф-повара и сопровождение винного гида, который раскроет характер каждого образца.

Атмосферу дополнят ужин с видом на море, живой саксофон, DJ-сет и фотосъемка — все, чтобы провести вечер красиво и со вкусом.

Сбор гостей в 19:00, начало программы — в 19:30. Количество мест ограничено. Формат мероприятия — 18+.

Бронирование билетов: +7 (8617) 76-76-00 +7 (8617) 76-76-05

