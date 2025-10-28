Что где есть: Сезон хамсы в Garden Grill & Bar

Хамса — настоящая героиня черноморского побережья. Её ждут, как первый снег в горах: короткий сезон — и бесконечный ажиотаж. Эта крошечная рыбка пахнет морем, солнцем и бризом, а главное — в умелых руках превращается в блюдо, за которое готовы ехать из Сочи, Анапы и Ростова. Сейчас — именно то время, когда хамса на пике формы, а значит, пора в Garden Grill & Bar, где шеф-повар посвятил ей целое меню.
Garden Grill & Bar расположен в отеле Hilton Garden Inn Novorossiysk — прямо на набережной, с панорамными окнами и видом на бухту, где бликами играет вечернее солнце. Здесь — легкая атмосфера морского курорта, где можно растянуть обед на три часа, а ужин — на всю ночь.
Кухня — современная, с уважением к локальным продуктам. А сезон хамсы стал поводом для целой гастрономической истории.
Шеф-повар собрал коллекцию блюд, в которых привычная черноморская рыбка раскрывается по-новому:
Запечённая хамса с вялеными томатами и пряным маслом — солнечное, ароматное блюдо, где каждая деталь поддерживает чистый вкус рыбы.
Шкара из хамсы с луком — тёплое, душевное и немного ностальгическое, как ужин у бабушки в июле.
Черноморский форшмак из хамсы с профитролями — гастрономическая игра на контрастах: солёное и нежное, воздушное и пикантное.
Закуска из хамсы, печёного картофеля с трюфельной пастой и щучьей икрой — для тех, кто привык к haute cuisine даже у моря.
Хамса домашнего посола в ароматном масле с картофелем и зелёными маринованными томатами — честная классика с тонкими акцентами шефа.
Смёрребрёд с хамсой, битыми огурцами и томатами кимчи — неожиданный поворот в сторону Скандинавии, но с черноморским характером.
Смёрребрёд с мятым картофелем и куриным яйцом, хрустящим луком и соусом Голландез — идеальный баланс сытности и лёгкости.
«Хамса — это про сезонность и характер, — говорит шеф-повар Garden Grill & Bar Александр Малявин — Она не терпит суеты. Её нужно ловить вовремя, готовить с уважением и подавать с любовью».
