Что где есть: Сезон хамсы в Garden Grill & Bar

Garden Grill & Bar расположен в отеле Hilton Garden Inn Novorossiysk — прямо на набережной, с панорамными окнами и видом на бухту, где бликами играет вечернее солнце. Здесь — легкая атмосфера морского курорта, где можно растянуть обед на три часа, а ужин — на всю ночь.

Кухня — современная, с уважением к локальным продуктам. А сезон хамсы стал поводом для целой гастрономической истории.

Шеф-повар собрал коллекцию блюд, в которых привычная черноморская рыбка раскрывается по-новому:

Запечённая хамса с вялеными томатами и пряным маслом — солнечное, ароматное блюдо, где каждая деталь поддерживает чистый вкус рыбы.