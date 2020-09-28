«Белгород-Курск.Собака.ru» сентябрь онлайн версия журнала

Бьюти-редактор «Собака.ru» Татьяна Семерина успокаивается без аффимаций и медитаций — исключительно эко сознательными продуктами (и немного конопляным маслом в их составе).

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Белгородская государственная филармония возвращается после мощной культурной паузы. Мы подскажем, на что обратить внимание в первую очередь!

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Читать полный мартовский номер в журнальном режиме

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