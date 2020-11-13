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«Белгород-Курск.Собака.ru» ноябрь онлайн версия журнала

Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» июнь 2020.

О насущном!

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«Портреты» этого номера:

Ольга Цыбина — владелица салонов цветов «Оазис» и «Пион.com», магазина подарков «Товары Мира» и сети магазинов «Дом Цветов & PanoramaHome» в Белгороде.

Михаил Дидур — главный специалист Петербурга по спортивной медицине.

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Рубрика «город» ярко освещает моду и искусство.

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Лицо с обложки — Константин Зайнулин.

Человек, который ежедневно думает и действует в нескольких направлениях одновременно и делает это максимально осознанно.

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Рената Литвинова и Ульяна Добровская. Северный ветер приближается.

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Бьюти-редактор «Собака.ru» Татьяна Семерина в рубрике «красота».

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Кто есть кто в рубрике «образ жизни».

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