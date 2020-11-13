«Белгород-Курск.Собака.ru» ноябрь онлайн версия журнала

Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» июнь 2020.
О насущном!
«Портреты» этого номера:
Ольга Цыбина — владелица салонов цветов «Оазис» и «Пион.com», магазина подарков «Товары Мира» и сети магазинов «Дом Цветов & PanoramaHome» в Белгороде.
Михаил Дидур — главный специалист Петербурга по спортивной медицине.
Рубрика «город» ярко освещает моду и искусство.
Лицо с обложки — Константин Зайнулин.
Человек, который ежедневно думает и действует в нескольких направлениях одновременно и делает это максимально осознанно.
Рената Литвинова и Ульяна Добровская. Северный ветер приближается.
Бьюти-редактор «Собака.ru» Татьяна Семерина в рубрике «красота».
Кто есть кто в рубрике «образ жизни».
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