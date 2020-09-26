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«Белгород-Курск.Собака.ru» сентябрь онлайн версия журнала

Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» июнь 2020. 

«Модный номер и модный сезон с повышенной социальной ответственностью!»

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 «Портреты» этого номера:

Юлия Денчик — основатель языковой школы MORE, педагог, подтвердившая свою высокую квалификацию Кембриджским тестом TKT и сертификатом CELTA.

Махарбек и Заур Плаевы — семья сыроваров из Шебекинского района Белгородской области.

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Вкусный аперитив перед большим модным марафоном.

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Тема номера — мода.

Раскрыли исчерпывающе.

В этом легко убедиться!

Читать первую чать

Читать вторую часть

 

Лицо с обложки — Андрей Померанцев.

Управляет МТРК (Многофункциональный Торгово­ Развлекательный Комплекс) «Сити Молл «Белгородский» на протяжении десяти лет!

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Бьюти-редактор «Собака.ru» Татьяна Семерина успокаивается без аффимаций и медитаций — исключительно эко сознательными продуктами (и немного конопляным маслом в их составе).

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Белгородская государственная филармония возвращается после мощной культурной паузы. Мы подскажем, на что обратить внимание в первую очередь!

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Читать полный мартовский номер в журнальном режиме

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Ирина,
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