Скачивайте pdf-разделы номера или листайте полный выпуск «Белгород-Курск.Собака.ru» июнь 2020.
«Белгород-Курск.Собака.ru» сентябрь онлайн версия журнала
«Модный номер и модный сезон с повышенной социальной ответственностью!»
«Портреты» этого номера:
Юлия Денчик — основатель языковой школы MORE, педагог, подтвердившая свою высокую квалификацию Кембриджским тестом TKT и сертификатом CELTA.
Махарбек и Заур Плаевы — семья сыроваров из Шебекинского района Белгородской области.
Вкусный аперитив перед большим модным марафоном.
Тема номера — мода.
Раскрыли исчерпывающе.
В этом легко убедиться!
Лицо с обложки — Андрей Померанцев.
Управляет МТРК (Многофункциональный Торгово Развлекательный Комплекс) «Сити Молл «Белгородский» на протяжении десяти лет!
Бьюти-редактор «Собака.ru» Татьяна Семерина успокаивается без аффимаций и медитаций — исключительно эко сознательными продуктами (и немного конопляным маслом в их составе).
Белгородская государственная филармония возвращается после мощной культурной паузы. Мы подскажем, на что обратить внимание в первую очередь!
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