Колонка издателя: Элиза Савасина о том, как успевать все и еще больше

Иногда мне кажется, что я большая молодец и много чего успеваю сделать. А в прошлом месяце я брала интервью у Ольги Рудольфовны Газиуллиной, и в процессе разговора у меня полностью изменилось самовосприятие. Я поняла, что я практически НИ-ЧЕ-ГО в жизни не успеваю. Наверное, где-то на земле есть какой-то человек, поговорив с которым Ольга Рудольфовна бы решила, что и она мало успевает. Может быть, кто-то вообще может не спать (а не просто спать только в самолетах, как она) или не есть? В общем, моей самооценке временно пришел конец. Угол зрения, под которым я теперь смотрю на многие вещи, сильно поменялся.

В очередной раз убеждаюсь, как важно общаться с людьми вокруг, как много нового можно понять, сдвинуть какие-то рамки и увидеть новые горизонты. Буду чаще брать интервью.

P.S. На фотографии я с дочерьми специально для салона «Кенгуру».