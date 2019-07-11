В Уфе пройдут третьи Elle Decoration Design Days

Интенсивный курс лекций и мастер-классов от ведущих российских дизайнеров проходит в Уфе в третий раз.

В 2016 году вместе с главным редактором журнала ELLE Decoration Алексеем Дорожкиным о теории и практике создания современного интерьера рассказывали исполнительный директор Ассоциации декораторов и дизайнеров интерьера Анна Муравина и промышленный дизайнер Дмитрий Логинов.

Героями второго Elle Decoration Design Days стали Анна Муравина, основатель и ведущий дизайнер Well Done Interior Светлана Арефьева и дизайнер Варвара Зеленская. Участники мероприятия узнали о психологии общения с заказчиками, декораторских трюках и способах найти внутренний стиль.