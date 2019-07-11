В Уфе пройдут третьи Elle Decoration Design Days
Интенсивный курс лекций и мастер-классов от ведущих российских дизайнеров проходит в Уфе в третий раз.
В 2016 году вместе с главным редактором журнала ELLE Decoration Алексеем Дорожкиным о теории и практике создания современного интерьера рассказывали исполнительный директор Ассоциации декораторов и дизайнеров интерьера Анна Муравина и промышленный дизайнер Дмитрий Логинов.
Героями второго Elle Decoration Design Days стали Анна Муравина, основатель и ведущий дизайнер Well Done Interior Светлана Арефьева и дизайнер Варвара Зеленская. Участники мероприятия узнали о психологии общения с заказчиками, декораторских трюках и способах найти внутренний стиль.
В этом году программа будет не менее впечатляющей. Двухдневный курс откроет главный редактор журнала ELLE Decoration Алексей Дорожкин. Своими знаниями с участниками также поделятся основательницы дизайн-бюро Sisters Design, члены Объединения декораторов интерьера, преподаватели школы дизайна интерьера «Детали» Ирина Маркидонова и Илона Меншакова, дизайнер, декоратор, основатель интерьерного бутика Diva Decor, автор книги «Дом мечты» Женя Жданова, куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна, член IIDA (Международная ассоциация дизайнеров интерьера, США) и BIID (Британский институт дизайна, Великобритания) Ольга Розет.
Полная информация о мероприятии и покупке билетов по телефону: (347) 293-53-24.
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