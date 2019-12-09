В Шанхае прошел этап Кубка мира по шорт-треку. Семен Елистратов в составе сборной России стал призером в смешанной и мужской эстафетах.
Спортсмен из Уфы завоевал две медали на этапе Кубка мира по шорт-треку
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teamrussia.pro
7 декабря прошла смешанная эстафета на дистанции 2000 метров на этапе Кубке мира. В забеге участвовали четыре команды — сборные России, Нидерландов, Канады и США. Шорт-трекисты Эмина Малагич, Софья Просвирнова, Семен Елистратов и Виктор Ан завоевали серебро. Время сборной России — 2 минуты 40,208 секунды. Первое место у спортсменов из Нидерландов. Сборные Канады и США были дисквалифицированы.
На следующий день мужская сборная России завоевала золото на дистанции 5000 метров. В составе команды бежали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов и Виктор Ан. Шорт-трекисты показали результат 7 минут 5,316 секунды. Второе место заняла сборная Южной Кореи, третье — команда Венгрии.
Так, Семен Елистратов завоевал две медали: золото и серебро. Следующий этап Кубка мира пройдет в феврале в Дрездене.
Как спортсмен относится к своим победам и считает ли себя самым сильным шорт-трекистом в России, он рассказал в нашем материале.
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