Уфимская студия мультипликации «Муха» создала мультфильм по мотивам басни Ивана Крылова «Ворона и лисица».
В Уфе выпустили мультфильм про коронавирус
Этот короткий ролик – результат коллаборации «Мухи» и карикатуриста Камиля Бузыкаева. Их совместное творчество оценил в соцсетях Радий Хабиров.
«Договорились, что они вот такими доступными форматами будут формировать правильные привычки в обществе в современной эпидемиологической ситуации. Ну и, конечно же, высмеивать разнообразные пороки отдельных наших сограждан (надеюсь, не мои)))...
Хорошо, когда прямо в Уфе есть такого уровня люди искусства, чье творчество востребовано в стране и мире. Вдвойне хорошо, когда они – неравнодушные люди, любящие свою республику. Хочу создавать условия, чтобы такие люди и дальше оставались в Уфе», – написал Хабиров.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.